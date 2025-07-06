氣象署：丹娜絲持續北上 6日對台影響最明顯

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署持續發布丹娜絲海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包含新竹以南、花東及澎湖地區；隨著丹娜絲持續北移，預估今天下午一直到明天清晨，會是丹娜絲最強的期間，而今天也是丹娜絲影響台灣最明顯的期間。

中央氣象署今天持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，今天上午6時中心位置在北緯21.3度，東經118.1度，即在鵝鑾鼻的西南西方約290公里處，以每小時17轉22公里速度，向東北轉北北東進行。

丹娜絲中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風；七級風平均暴風半徑120公里。

陸上警戒區域為新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備；海上警戒區為東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽及台灣北部海面。

氣象署資深預報員伍婉華今天在颱風記者會中表示，丹娜絲強度略為增強，今天移動速度會稍微加快，是最接近台灣、影響最明顯的時候，而今天下午一直到明天清晨，會是丹娜絲最強的期間。

影片來源：CWA氣象署

伍婉華說，今天白天南部、花東風雨明顯，台東縣及恆春半島、屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，中部地區風雨逐漸增強。

伍婉華提到，今晚起丹娜絲正通過台灣海峽，今晚至明天澎湖、苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區都會出現明顯降雨；明天隨著颱風移至台灣海峽北部海面，西半部仍需留意明顯降雨。

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伍婉華提醒，中部沿海、金門沿海防長浪，各海面風浪明顯增大，西南部沿海已有長浪及3至4公尺風浪出現；巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部及澎湖海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其西南部及澎湖沿海將有5公尺以上浪高。

伍婉華指出，受颱風及其外圍環流影響，今天雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、新北市、新竹縣市、彰化縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。1140706