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英雄聯盟季中邀請賽 台灣戰隊CFO勝MKOI拚4強門票

2025/7/6 08:57
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（中央社記者陳容琛台北6日電）在加拿大舉行的2025英雄聯盟季中邀請賽，落入敗部組的台灣戰隊CFO今天以3比1擊敗MKOI，保有一線生機，下一戰將與中國LPL賽區AL爭取4強門票。

總獎金200萬美元（約新台幣5840萬元）的英雄聯盟季中邀請賽（MSI），採BO5雙敗淘汰制，頂著太平洋LCP賽區期中賽冠軍頭銜的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），直接保送晉級分組賽階段，可惜在首輪惜敗英雄聯盟傳奇名將Faker（李相赫）領軍的韓國戰隊T1，落入敗部組。

已經沒有退路的CFO今天與歐洲LEC賽區MAD Lions KOI（MKOI）正面交鋒，避免提前遭到淘汰，前2局分別靠著中路選手HongQ（蔡明宏）、下路選手Doggo（邱梓銓）的強勢發揮，率先搶下聽牌優勢，雖然第3局擋不住對手攻勢讓出，不過CFO在第4局找回狀態，早早手握大幅度領先，最後順利獲勝。

身為此屆季中邀請賽最年輕的選手，HongQ繳出超齡表現受到外界關注，他在賽後接受媒體聯訪時表示，來到這個舞台的對手都很強勁，必須花費多一倍的努力及專注度，自評目前發揮還不錯，尤其首輪就與Faker對決，從中學到很多經驗，「也很開心讓大家更認識我」。

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有趣的是，CFO上路選手Driver（沈宗樺）賽後接受主辦單位採訪時，在主持人的要求下大秀舞技，成為一大亮點。

針對下一戰將與中國LPL賽區Anyone's Legend爭奪4強資格，Driver認為關鍵在於自己有沒有睡飽，「我們跟T1打滿5局，所以也不是沒有機會，只要我有睡飽就能發揮完整狀態，畢竟來這邊最難的是睡飽。」（編輯：管中維）1140706

#加拿大
#英雄聯盟
李相赫
英雄聯盟季中邀請賽　台灣戰隊CFO中路HongQ獲讚英雄聯盟季中邀請賽 台灣戰隊CFO首戰韓國勁旅T1
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