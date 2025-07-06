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歐洲野火蔓延 土耳其法國希臘消防人員疲於奔命

2025/7/6 10:21
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（中央社伊斯坦堡5日綜合外電報導）土耳其、法國和希臘等歐洲多國今天爆發多起野火。熱浪侵襲多日之後，這些國家南部的消防人員無不疲於奔命、忙著滅火。

法新社報導，在土耳其，乾旱肆虐影響下，消防人員過去一週因應的火災數量多達600多起。當局表示，伊茲米爾省（Izmir）有1名林場工作人員於滅火時受傷，後傷重不治身亡。

農林部長尤馬克里（Ibrahim Yumakli）在社群平台X發文表示，伊茲米爾省這場大火已於昨晚獲得控制。他說，主要發生在西部和中部的另外6處森林大火，同樣獲得控制。

然而，土耳其南部濱海地區多提爾（Dortyol）的大火火勢還未撲滅。當地靠近土耳其和敘利亞交界處。

土耳其大致躲過了最近席捲南歐的熱浪，但強風卻加劇森林火勢。

在法國，氣象局今天表示，6月19日開始的這波熱浪昨天正式結束，前後共16天，與2003年那波致命熱浪天數相同。

不過，就在同一天，本季首波大火在法國南部爆發，包括隆河口省（Bouches-du-Rhone）和埃羅省（Herault），以致當局在暑假第一個週末就關閉一條主要高速公路的部分路段。

埃羅省省會蒙貝列（Montpellier）不遠的米爾瓦勒（Mireval），一場大火在風勢助長下蔓延，消防人員疏散約10人。

在希臘艾維亞島（Evia），昨晚至今晨期間有部分地區遭大火肆虐，一名疑似引發火災的52歲男子已經被捕。

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希臘廣播電視公司（ERT）報導，這名男子疑似在清理一片灌木叢時，火勢突然爆發並迅速失控。

鑒於各地氣溫居高不下、強風不斷，希臘消防員今天仍處於高度戒備狀態。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140706

尤馬克里
土耳其西部伊茲米爾省野火 死亡增至3人
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