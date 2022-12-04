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為足球放棄音樂夢 迪佩成就荷蘭足球

2022/12/4 01:35
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（中央社記者龍柏安台北4日電）音樂曾是荷蘭前鋒迪佩年幼時用來貼補家用的才藝，長大後為了足球，他放棄了喜愛的音樂歌唱，這個看似渺小的決定，不僅成就他自己，也成就了荷蘭足壇。

「橙衣軍團」荷蘭今天在2022卡達世界盃淘汰賽首輪，開賽短短10分鐘就靠著迪佩（Memphis Depay）門前進球，而這也是他在國家隊生涯的第43顆進球，在隊史得分榜上僅次於傳奇球星范佩西（Robin van Persie）的50球。

現年28歲的迪佩，父親來自迦納，母親則是荷蘭人，在他4歲時父母離異，老爸沒有留下任何一句話，就拋下他們母子離去，也讓他小小年紀就得在街頭唱歌賣藝、貼補家用。

由於成長期間父親都不在身邊，因此當迪佩成為職業球員後，不願在球衣上印上自己的姓氏Depay，反而是自己的名字Memphis。他接受英國國家廣播公司（BBC）訪問時曾說過：「我永遠不會原諒他，別叫我迪佩，請叫我曼斐斯。」

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迪佩加入青年隊後，必須在足球與音樂中做出抉擇，最後他選擇了足球，所幸這個決定沒有讓他後悔。2014年巴西世界盃，他在小組賽第2場出戰澳洲，在第68分鐘攻門進球，以20歲又4個月的年紀，成為荷蘭隊在世界盃上最年輕的進球者。

為紀念自己在世界盃的首顆進球，迪佩也在自己的肋骨附近刺上里約地標救世基督像的圖騰，藉此替自己的生涯留下一個難以磨滅的烙印。（編輯：施施）1111204

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