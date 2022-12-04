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姆巴佩太會跑 波蘭前鋒笑稱要用機車才擋得住他

2022/12/4 13:27（12/4 13:46 更新）
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法國11月26日在小組賽對戰丹麥，姆巴佩（前）在射門後奔跑慶祝。（美聯社）
法國11月26日在小組賽對戰丹麥，姆巴佩（前）在射門後奔跑慶祝。（美聯社）
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（中央社杜哈4日綜合外電報導）波蘭將在2022年卡達世界盃足球賽16強賽對上法國，波蘭的密立克坦言箝制姆巴佩的攻勢並非易事，還開玩笑說，「恐怕要搬出機車大軍」才能防禦這位頂尖的法國前鋒。

波蘭在小組賽排名C組第2，僅次於阿根廷；法國則是在D組賽連克澳洲、丹麥，最後派上「二軍」才以0比1不敵突尼西亞，但仍在D組排名第1。

密立克（Arkadiusz Milik）效力法甲勁旅馬賽（Marseille）時，曾與披掛巴黎聖傑曼（PSG）戰袍的姆巴佩（Kylian Mbappe）短兵相接。當被問及他會給波蘭國家隊隊友什麼建議來防禦姆巴佩，他開玩笑說：「要擋下姆巴佩，我想我們可能得動用機車吧，他太快了。」

密立克在16強戰的賽前記者會說：「要和他一對一抗衡恐怕很難，因為他是世界上最頂尖的球員之一。我們必須集體行動，找到用團隊力量制衡他的方法。」

法國和波蘭的比賽將在台灣時間今天晚上11時進行。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111204

波蘭前鋒密立克（右）幽默稱要擋下姆巴佩，「可能得動用機車吧」。（美聯社）
波蘭前鋒密立克（右）幽默稱要擋下姆巴佩，「可能得動用機車吧」。（美聯社）
#姆巴佩
#密立克
#法國
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