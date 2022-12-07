西班牙苦練PK射門 博努讓對手努力化為泡影

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（中央社記者龍柏安台北7日電）西班牙教頭恩立格1年多前在訓練營時，告訴他的球員，每人必須完成1000次的12碼射門，才會帶他們到卡達世界盃，但摩洛哥的門將博努，卻讓對手的努力化為泡影。

摩洛哥今天在2022卡達世界盃足球賽16強淘汰賽，歷經正規賽與延長賽以0比0逼平西班牙，但在PK大戰摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）神乎其技擋下對手兩次射門，另一球則是對手射中門柱反彈而出，讓他成功幫助球隊以3比0勝出，隊史首度摘下世界盃8強門票。

西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）賽前受訪時透露，西班牙在2020歐洲盃4強，就是因為PK大戰輸給義大利，所以他在1年前就給了球員一門功課，就是每人至少得完成1000次的12碼射門。

沒想到西班牙與摩洛哥的對決，雙方真的鏖戰至延長賽仍平分秋色，而博努最後在PK大戰頻頻上演的「神之撲救」，讓他成為西班牙球員這個夜晚的夢魘，也幫助摩洛哥搶下8強入場券。

出生在加拿大的博努，父母都來自摩洛哥，他依照爸媽的期望，選擇替祖國效力，而現年31歲的他，職業生涯都在西班牙，上個賽季他替塞維亞（Sevilla）出賽31場，其中就有13場比賽沒有失球。

博努的守門能力不俗，他在2017年10月23日首次在西甲亮相，至今共出賽144場，其中就有49場比賽沒失球，而他生涯最大的成就應是這個神奇的夜晚，專業足球網站Goal也稱他是摩洛哥的英雄。（譯者：陳政一）1111207