C羅未先發、葡萄牙踢垮瑞士 世足8強對決摩洛哥

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（中央社杜哈6日綜合外電報導）葡萄牙球星「C羅」羅納度今天未在先發名單，替代上場的年輕球員拉莫斯攻進三球，上演本屆世界盃首個帽子戲法，幫助葡萄牙在卡達世界盃足球賽16強戰以6比1踢垮瑞士，勇闖8強，接下來將和摩洛哥強碰，爭取4強賽入場券。

16強賽至此結束，本屆8強隊伍全部出列。

葡萄牙隊總教練桑托斯（Fernando Santos）昨天批評陣中37歲王牌前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）上週在小組賽最後一戰出戰韓國，提前被換下場時的態度不佳，葡萄牙隊長C羅今天出戰瑞士坐冷板凳，前鋒位置由效力葡萄牙超級聯賽班菲卡（Benfica）的拉莫斯（Goncalo Ramos）接替。

小組賽前2戰踢完就已提前晉級的葡萄牙，最後一戰面對韓國，C羅在比賽第65分鐘被提前換下場，球隊最終以1比2吞敗，鏡頭也捕捉到，C羅似乎不滿地抱怨：「他急著把我換下來。」

此外，日前一份葡萄牙民調顯示，有7成的人認為，C羅不該在16強賽先發。C羅在這次世界盃因為轉隊風波而頻頻攻占媒體版面，但比賽開踢後的表現卻不盡理想，小組賽階段只在首戰靠著一記12碼攻進1球。

21歲的拉莫斯在第17分鐘率先為葡萄牙攻進一球，39歲的中衛佩佩（Pepe）在第33分鐘又進一球，葡萄牙上半場結束以2比0領先。

下半場，拉莫斯在第51分鐘攻進第二球。效力德國足球甲級聯賽球隊多特蒙德（Borussia Dortmund）的後衛葛瑞羅（Raphael Guerreiro）第55分鐘再攻進一球。瑞士則在第58分鐘由後衛阿肯基（Manuel Akanji）攻進第一球。但拉莫斯在第67分鐘又進一球。

拉莫斯在正規賽還剩不到20分鐘時由C羅接替上場。替補上場、效力義甲球隊AC米蘭（AC Milan）的雷奧（Rafael Leao）在第92分鐘、傷停補時錦上添花，再為葡萄牙攻進一球，葡萄牙以6比1贏得這場比賽。

稍早北非勁旅摩洛哥在16強淘汰賽，與「無敵艦隊」西班牙歷經120分鐘激戰後雙方互繳白卷，在最後PK大戰，摩洛哥以3比0撂倒西班牙，隊史首度挺進8強。

H組龍頭葡萄牙與G組第2瑞士之戰，勝隊葡萄牙挺進8強，將於台灣時間10日晚間11時出戰摩洛哥，爭取4強賽門票。

此外，巴西將於台灣時間9日晚間11時對陣克羅埃西亞，阿根廷將於台灣時間10日凌晨3時出戰荷蘭，英格蘭將於台灣時間11日凌晨3時對陣法國。

葡萄牙和瑞士過去交手互有輸贏。在今年6月歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）兩次交鋒，葡萄牙隊在里斯本以4比0獲勝，C羅梅開二度，但一週之後，瑞士隊在日內瓦以1比0報了一箭之仇。

瑞士隊主力球員沙奇里（Xherdan Shaqiri）4日表示，「我們了解葡萄牙，我們和他們遭遇過很多次，在國家聯賽，我們輸了一些，也贏了一些，對我來說一切都有可能，這是一場淘汰賽，但我們知道他們會是一支優秀球隊。」（譯者：陳政一）1111207