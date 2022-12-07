拉莫斯遞補先發上演帽子戲法 讚C羅是葡萄牙隊領袖
2022/12/7 09:17（12/7 10:11 更新）
拉莫斯生涯首度在世界盃先發就上演帽子戲法，助葡萄牙6比1大勝瑞士。（共同社）
（中央社杜哈7日綜合外電報導）拉莫斯生涯首度在世界盃先發就上演帽子戲法，助葡萄牙6比1大勝瑞士，睽違16年再度晉級8強。對於取代隊長C羅前鋒位置一事，拉莫斯稱C羅是他的偶像，也是「我們的領袖」。
綜合法新和路透社報導，葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）在2022卡達世界盃足球賽對瑞士的16強戰，讓隊史進球王「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）坐板凳，並將拉莫斯（Goncalo Ramos）拉上先發。
今天之前，21歲的拉莫斯這次世界盃只在小組賽替補上場踢了10分鐘。
拉莫斯今天上半場17分鐘就進球，下半場再進兩球，上演本屆世界盃首個「帽子戲法」。他賽後直呼他「作夢都不敢想自己能首度在世足淘汰賽擔任先發，更遑論踢進3球了」。
總教練桑托斯此役做出讓外界訝異的陣容調度，當被問及球隊及C羅有何反應時，拉莫斯說：「老實說，沒有人在談論這件事，C羅身為隊長做了他該做的事，他出手幫忙、他與我們談話，不只跟我談話，而是跟整個隊伍談話。」
拉莫斯說：「他是我們的領袖，總是試著給我們幫助。」
拉莫斯補充道：「C羅一直是個榜樣，他是許多人的偶像。 」
對於他下一場比賽的定位，拉莫斯說：「我不知道自己下一戰會不會先發，這是教練決定的，我只能全力做好我的工作，然後我們就拭目以待吧。」
葡萄牙將於台灣時間12月10日深夜11時出戰摩洛哥。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111207
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