世界盃8強賽卯上英格蘭 法國讓姆巴佩休息免練球
2022/12/7 15:20（12/7 15:30 更新）
圖為5日姆巴佩出戰波蘭踢進第2球後歡呼。（共同社）
（中央社杜哈7日綜合外電報導）法國將在卡達世界盃足球賽8強戰卯上英格蘭，但至今攻進5球、在進球榜排名第1的姆巴佩卻在練球時缺席，讓人擔心他是否出現傷情。法國足協對此僅表示要給他時間休息一下。
德尚（Didier Deschamps）率領的法國將在台灣時間11日凌晨3時對上邵斯蓋特（Gareth Southgate）領軍的英格蘭。兩支奪冠熱門球隊將在8強戰正面交鋒，雙方都把握時間加緊練球，但法國練兵時，卻不見姆巴佩（Kylian Mbappe）的身影。法國足協宣稱，姆巴佩是因為「休息」而缺席了這次練球。
這次世界盃，法國受傷兵問題所擾，包括恩昆庫（Christopher Nkunku）、本澤馬（Karim Benzema）、麥尼安 （Mike Maignan）、坎特（N'Golo Kante）和博格巴（Paul Pogba）等人，都已因受傷脫離戰線。
23歲的姆巴佩生涯已在世界盃進了9球，並傳出3次助攻，也是2018年法國奪冠的成員之一。姆巴佩已為國家隊出賽63場，一共攻進33球，這次世界盃再度展現實力，目前為止攻進5球，在進球數上暫時排名第1。
對英格蘭來說，擋下姆巴佩將是他們在這場高張力比賽中的首要任務。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111207
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