西班牙世足賽PK不敵摩洛哥 教頭：責任在我

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（中央社記者龍柏安台北7日電）「無敵艦隊」西班牙今天凌晨在世界盃16強淘汰賽，在PK大戰中以0比3不敵摩洛哥，爆冷出局，總教練恩立格主動承擔敗責，他說：「責任在我，前3個射門的人是我選的。」

2022卡達世界盃足球賽今天爆出16強最大冷門，西班牙和摩洛哥歷經90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後，雙方依舊以0比0戰成平手；最後的PK大戰，西班牙連續3次射門都沒進，最終以0比3吞敗出局。

值得一提的是，西班牙在PK大戰當中，第1球是射中門柱，接下來連續2球都被摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）攔下。

恩立格（Luis Enrique）賽後表示，PK大賽的前3名人選，是他的選擇，「我想他們是在場上最好的專家，沒想到，我們竟然連第4人都沒機會登場。」

雖然對於落敗充滿無奈，不過恩立格仍展現風度，他強調，摩洛哥的門將博努表現非常出色，「他擁有很高成功率猜中正確的方向，他真的太棒了。」

對於摩洛哥的勝利方程式，恩立格意有所指地說，足球是一種不可思議、又充滿激情的運動，一支球隊就算沒有進攻還是可以獲勝，「摩洛哥全場只有1次或2次進攻對我們帶來威脅，但我們控制了整場比賽。」

這場比賽西班牙的控球率達63%，反觀摩洛哥只有21%，此外西班牙全場共有1063次傳球，一共有988次成功，而摩洛哥只有完成238次傳球。（編輯：屈享平）1111207