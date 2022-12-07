新北世界盃冠軍戰直播派對 盼5萬球迷同歡

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新北市政府7日宣布與華視合作，18日將在板橋第一運動場舉辦2022卡達世界盃足球賽冠軍戰直播派對，市長侯友宜（左3）表示，希望今年能吸引5萬名球迷同歡。中央社記者黃巧雯攝 111年12月7日

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（中央社記者黃巧雯新北7日電）新北市政府今天宣布與華視攜手舉辦卡達世界盃冠軍戰直播派對，12月18日在板橋第一運動場登場，市長侯友宜期盼，今年能吸引5萬名球迷同歡。

2022年卡達世界盃8強隊伍出爐，新北市政府今天舉辦「新北趴踢Goal 世足冠軍之夜」啟動記者會，宣布直播派對「親子趴踢Goal」、「星光趴踢Goal」及「運動趴踢Goal」3大主題活動。

新北市長侯友宜表示，世界盃冠軍戰直播派對將在板橋第一運動場登場，新北市府也將攜手遠東集團分別於愛買南雅店及三重店2個副場地同步放送，希望今年活動能吸引5萬人參加。

侯友宜對日本在16強賽PK大戰輸給克羅埃西亞感到可惜，他說，亞洲球隊具有一定實力，而台灣同樣也是屬於亞洲球隊，實力也不容忽視，並看好未來有機會在世界盃嶄露頭角。

新北市體育處表示，這次3大主題活動，包含魔術表演、FKZ花式足球親子互動教學、YOYO一起瘋足球的「親子趴踢Goal」。

其他還有由台灣職籃P. LEAGUE+新北國王啦啦隊、吳霏、婁峻碩、陳芳語、蕭秉治等陣容領軍的「星光趴踢Goal」及冠軍戰賽前分析、冠軍預測的「運動趴踢Goal」。（編輯：吳協昌）1111207