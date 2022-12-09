遭爆世界盃被降為替補威脅離隊 C羅發文駁斥

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（中央社杜哈9日綜合外電報導）葡萄牙媒體爆料，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在世界盃16強賽對瑞士一戰被降為替補後威脅離隊，對此C羅表示，葡萄牙「十分團結，不會被外部的力量擊垮」。

37歲的C羅在2022卡達世界盃足球賽葡萄牙對瑞士的16強戰坐了板凳，頂替他先發的拉莫斯（Goncalo Ramos）上演獨進3球的「帽子戲法」，率葡萄牙6比1擊敗瑞士闖進8強。

葡萄牙報紙Record的一則報導指，C羅與總教練桑托斯（Fernando Santos）在一陣激烈的對談中，揚言要退出國家隊。

但C羅在社群媒體上強調，葡萄牙的團結堅若磐石。

他說：「這個球隊十分團結，不會被外部的力量擊垮。」

「一個英勇的國家，是不會被任何敵人所嚇垮，一支真正團結的球隊，將為夢想奮戰到底。」

葡萄牙足球協會（Portuguese Football Federation, FPF）稍早也否認C羅曾威脅要離隊的消息。

葡萄牙足協表示：「本會要澄清，在卡達期間，葡萄牙國家隊隊長C羅從未威脅要離隊。」

「C羅每天都在為球隊和國家創造獨特的紀錄，這必須獲得尊重。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111209