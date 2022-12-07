C羅世界盃表現欠佳 足球生涯前景恐不樂觀

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（中央社杜哈7日綜合外電報導）37歲的「C羅」羅納度 （Cristiano Ronaldo）一再強調，自己能在頂級聯賽生存，但他在2022卡達世界盃足球賽並未有突出表現，轉戰另一歐洲強權的希望恐將落空。

C羅應該是本屆最大咖的自由球員，因為英格蘭超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）上個月已宣布和他分道揚鑣，且他在葡萄牙的角色也逐漸被邊緣化。今天在世界盃16強戰，葡萄牙6比1大勝瑞士的比賽，C羅從板凳出發，這是他2008年以來，首次沒有在重要國際賽事先發。

這次的世界盃對C羅來說，恐怕不僅是「最後一次世界盃」，或許還會是他在全球舞台「登出」的第一步。

對C羅來說，最該擔心的是，沒有他在陣中的葡萄牙，看起來好多了，運作也更為流暢。頂替C羅先發位置的拉莫斯（Gonçalo Ramos）在比賽中獨進3球，上演卡達世界盃第一場「帽子戲法」，在1小時內就讓自己在這次世界盃的進球數超越C羅。

即便如此，現場的球迷仍高呼C羅的名字，要葡萄牙總教練讓C羅上場。

C羅終於在比賽第73分鐘替補出賽，為此役掀起另一波高潮，而這個「豪華替補」的角色，是大家都不熟悉的。C羅最有機會進球的一刻，是在比賽尾聲的時候，但裁判認為他越位在先，因此進球不算。

現在，甚至世界盃結束後，C羅的前景都恐不樂觀。

葡萄牙6日迎戰瑞士，C羅（右1）未在先發名單。（美聯社）

儘管C羅希望能延續職業生涯，但有意願網羅他的球隊名單，是有史以來最短的。當C羅在板凳上想著是不是要簽約時，他考慮的對象不是西班牙或義大利頂級球隊，甚至不是美國職業足球大聯盟（MLS）的球隊，而是沙烏地阿拉伯的艾納斯（Al Nassr，阿拉伯文意思為「勝利」） 。

除非有其他球團表達網羅意願，否則C羅恐怕難在一些主要聯賽的球隊找到屬於自己的落腳處。若C羅加盟艾納斯的傳聞成真，他將成為全球收入最高的運動員，但同時也意味著他將退出全球頂級聯賽戰場。

C羅受訪時說：「媒體一直在傳，沒有人會想簽下我，那是完全錯誤的。」

C羅表示，他們一直不斷在說：「沒人想簽C羅」，但「他們怎麼可能會不想簽去年攻進32球的人呢？」

其實，確實有球隊想簽C羅，差別只在於那是較少人關注的球隊，而C羅並不習慣這樣的情況而已。

C羅花了20年時間，讓自己成為史上最知名的運動員之一，也成為Instagram追蹤人數達5億的史上第1人。但即便他有全球影響力，也能創造一流的行銷力量，但似乎已不足以讓歐洲頂級強隊認為，已經37歲且表現不甚理想的他，有值得以高薪和特權相待的理由。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111207