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姆巴佩終於在世界盃受訪 稱為專心比賽未發表談話

2022/12/5 09:09（12/5 09:32 更新）
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法國前鋒姆巴佩。（美聯社）
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（中央社杜哈4日綜合外電報導）法國在世界盃淘汰賽階段首戰3比1擊敗波蘭晉級8強，獲選單場最佳球員的姆巴佩終於在這次世界盃首度接受採訪，他稱先前未受訪只是為了專心比賽，沒有對記者不敬的意思。

在2022年卡達世界盃足球賽16強淘汰賽中，姆巴佩（Kylian Mbappe）個人兩度攻破對手球門，並送出助攻讓吉魯（Olivier Giroud）進球，幫助法國3比1擊敗波蘭，成功闖進8強，他個人也獲選為單場最佳球員。這是姆巴佩在本次世界盃的4場比賽中，第3度拿下這個獎項。

但不像小組賽階段對澳洲、丹麥之戰的賽後一樣，姆巴佩這次終於和媒體談話了。

姆巴佩首先澄清說：「我沒有冒犯記者的意思。」

「如果我沒來（記者會），那是因為我需要全神貫注在比賽上，而不是把精力浪費在其他事情上。」

「我整個球季都在為這比賽（指世界盃）準備。唯一的目標就是贏得世界盃，其他都是次要的。」

在16強淘汰賽擊敗波蘭後，姆巴佩出現在媒體面前。因此，姆巴佩和法國足協都避免遭到進一步罰款。姆巴佩之前沒有對媒體發言，原因可能很多。

主要原因可能是姆巴佩和法國都不希望外界對他是否轉隊，及其他與世界盃無關的事而分心。另一個原因是，由於單場最佳球員獎的贊助商是啤酒品牌，而姆巴佩不想對此發表評論。據傳，姆巴佩不希望自己與酒精飲料扯上關係。

除此之外，姆巴佩9月曾因為不滿法國足協對球員肖像權的安排，拒絕參加國家隊合照。

法國接下來將於台灣時間11日凌晨3時的比賽，與另一支奪冠熱門英格蘭正面交鋒，兩隊要爭取晉級4強的門票。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111205

#世界盃
#法國
#姆巴佩
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