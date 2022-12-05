更多編輯台推薦新聞：
迪佩為足球放棄音樂夢成就荷蘭足壇 隊史進球榜第二人
運動

迪佩為足球放棄音樂夢成就荷蘭足壇 隊史進球榜第二人

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
專家開講
新聞專題
專家開講1/28
首頁 / 運動

世界盃法國擊敗波蘭闖進8強 球評：戰術靈活

2022/12/5 02:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）法國今天在卡達世界盃足球賽16強賽以3比1擊敗波蘭，晉級8強，前鋒姆巴佩獨進2球，球評呂桂花表示，法國隊戰術靈活，讓姆巴佩下半場能發揮速度優勢，成為比賽關鍵。

衛冕軍法國今天在卡達世界盃16強賽上半場先靠前鋒吉魯（Olivier Giroud）進球先馳得點，姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場兩度破門拉開比分，而波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）12碼罰球首開得分，法國終場以3比1收下比賽勝利，闖進8強。

台灣體育運動大學體育學系副教授、台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花表示，波蘭開賽採取高壓的踢法，阻止法國建立攻勢，並對姆巴佩嚴加看管，且後來採取半場防守策略，更讓姆巴佩速度難以施展。

呂桂花指出，波蘭上半場透過半場防守搶到球後，快速傳給左翼，由左翼發動攻擊，但因法國守備太強，讓波蘭依舊較難攻進18碼內。

她還說，法國眼看著姆巴佩無法發揮速度優勢後，改採半場守備，吸引波蘭球員向前，為姆巴佩創造更多空間，而姆巴佩後來也開始從靠近中路的位置進攻。

呂桂花認為，整體而言，法國戰術較為靈活，若想要在球門前完成射門還是得仰賴個人技術，而波蘭無論是個人技術或小組搭配，都沒辦法像法國打得那麼好。（編輯：陳彥鈞）1111205

#姆巴佩
#呂桂花
#法國
姆巴佩
世界盃姆巴佩獨進2球 法國擊敗波蘭晉級8強 梅西、姆巴佩等進球數暫居第1 有望爭取金靴獎
呂桂花
球評：克羅埃西亞、比利時勢均力敵都無法有效突破 世界盃哥斯大黎加奪勝 球評：日本清球有點大意
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
荷蘭攻守節奏控制得宜 美國難以發揮速度優勢