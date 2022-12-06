日本世界盃用速度戰踢出驚奇 情蒐選人有一套

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圖為日本隊前田大然（背號25號）在5日對克羅埃西亞的比賽中射門得分。（美聯社）

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）日本在卡達世界盃足球賽16強賽遭淘汰，球評呂桂花今天說，日本已經不容易，她認為日本情蒐到位，且因應「速度戰」，選人時不同以往僅著重在進攻能力前鋒，反而更看重速度。

澳洲在卡達世界盃足球賽16強賽以1比2輸給阿根廷後，日本今天凌晨16強賽PK大戰以1比3不敵克羅埃西亞，而韓國面對奪冠熱門巴西，在以1比4敗下陣來後，宣告本屆世界盃亞洲球隊全數出局。

日本這次小組賽所屬的E組，被視為本屆「死亡之組」，同組對手有西班牙、哥斯大黎加、德國，台灣體育運動大學體育學系副教授、台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花表示，即便外界覺得西班牙小組賽最終戰有保留實力，但日本小組賽能踢贏德國、西班牙，都不是件簡單的事情。

呂桂花表示，日、韓兩隊都已經非常拚命在場上移動奔跑，彌補自身部分缺點，面對其他足球文化深厚的國家，她認為兩隊表現已經很棒，能踢到16強已不容易。

呂桂花指出，日本這次情蒐到位，戰術上有打到對手痛處，她以日本與西班牙一役為例，日本包夾西班牙中場布斯克斯（Sergio Busquets），讓布斯克斯不易接到隊友傳球。

面對身材高大的布斯克斯，呂桂花表示，布斯克斯轉身或背後拿球能力較弱，日本隊下半場換上腳程快、體力充沛的球員上來，「一直打到布斯克斯後面，產生滿好的效果」。

她認為，日本要想出上述戰術不容易，代表球員必須傾巢而出，有時候採取3後衛陣形，甚至將防線拉長，有可能會被對手找到空隙，這些都有點冒險。

日本最終16強不敵克羅埃西亞，無緣8強，呂桂花表示，在經歷3場小組賽後，各隊已有掌握彼此狀況，日本會祭出的招數，克羅埃西亞已有預防，因此不容易進一步突破。

另外，日本當初公布26人名單後，前鋒大迫勇也、古橋亨梧被捨棄，反而選進淺野拓磨、前田大然，曾遭受外界質疑。呂桂花過去曾擔任台灣女足總教練，她分析，教練選人通常是挑選速度快、具備技術以及會得分的鋒線球員，但這次世界盃特色就是「速度」、「勤於奔跑」。

她以日本隊前鋒淺野拓磨、前田大然為例，淺野拓磨速度快，而前田大然在場上常常不只一次進行逼搶，儘管不一定搶得到球，但壓迫會造成對手失誤，限制對方傳球路線。

「通常教練不太會選這類的球員，儘管常在場上逼搶，但最後搶到球可能是其他人，這類選手不太搶眼。」不過呂桂花認為，在世界盃想要一直得分會很困難，因此選人想法可能就會有所改變，技術、得分能力固然重要，但更要挑選一名願意防守的鋒線。（編輯：張雅淨）1111206