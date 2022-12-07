更多編輯台推薦新聞：
近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零
生活

近1年地震國家級警報台東發布20次最多 澎湖金門連江掛零

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠
生活

書摘／確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
專家開講
新聞專題
專家開講
首頁 / 運動

PK大戰並非純粹取決於技術 抗壓才是決勝關鍵

2022/12/7 14:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北7日電）2022卡達世界盃足球賽今天凌晨上演驚奇，摩洛哥靠著PK大戰，最後以3比0淘汰西班牙，隊史首度闖進8強，前台灣男足國家隊助理教練方靖仁說：「PK不是取決技術，而是抗壓。」

摩洛哥在16強迎戰西班牙，正規賽與延長賽都與對手踢平。PK大戰時，西班牙連續3球都沒破門，最終打包回家；類似狀況也發生在日本與克羅埃西亞之戰，當時「藍武士」在PK大戰，以1比3不敵克羅埃西亞。

方靖仁直言，PK大戰是足球比賽當中，迫使兩隊分出勝負相對公平的一種手段；台電男足總教練陳貴人則認為，「當比賽進入到PK大戰，教練對勝負的掌控只剩下一半，另一半包括運氣、現場氣氛和張力。」

陳貴人透露，PK大戰的壓力，只有真正站上過12碼線的人才能懂，他自嘲地說：「我在當球員時也曾12碼罰球沒進，那一球就讓我們丟掉了冠軍。」

有球評認為，PK大戰透過訓練強化效果有限，對此陳貴人並不認同，他說：「當然要練，因為這是讓教練了解選手狀況的一種手段，因為在每場比賽前，教練都得設定好最壞狀況，以及萬一進入PK大戰，上去射門的球員與排序。」

世界盃日本隊總教練森保一，在PK大戰時讓球員自己決定上場人選，對此陳貴人並不認同，「因為這是把輸贏的責任，交給球員去承擔。」

方靖仁也持相同看法，他強調，PK大戰因牽涉到輸贏，教練本該責無旁貸，而他以過去球員身分為例，「如果教練問我要不要上，那是對我的信任，也會增加我的自信。」

至於12碼罰球最大的難度在哪，方靖仁指出：「抗壓。」他解釋，如果有看比賽就知道，球員在踢12碼或PK大戰時，射門位置多半都偏低，主因是穩定性較高，而踢高球守門員雖不好守，但容易踢飛，由此就可知道，「12碼不是單純取決於技術的東西，更多還是心理層面的抗壓性。」（編輯：屈享平）1111207

#方靖仁
#陳貴人
#摩洛哥
方靖仁
日本卡達世界盃無緣8強 球評：PK大戰球員太緊張 荷蘭攻守節奏控制得宜 美國難以發揮速度優勢
陳貴人
摩洛哥首闖世界盃8強 球評：大膽換人戰術成功 沙烏地阿拉伯世足爆冷勝阿根廷 球評：調整戰術成功
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀