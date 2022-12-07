PK大戰並非純粹取決於技術 抗壓才是決勝關鍵

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（中央社記者龍柏安台北7日電）2022卡達世界盃足球賽今天凌晨上演驚奇，摩洛哥靠著PK大戰，最後以3比0淘汰西班牙，隊史首度闖進8強，前台灣男足國家隊助理教練方靖仁說：「PK不是取決技術，而是抗壓。」

摩洛哥在16強迎戰西班牙，正規賽與延長賽都與對手踢平。PK大戰時，西班牙連續3球都沒破門，最終打包回家；類似狀況也發生在日本與克羅埃西亞之戰，當時「藍武士」在PK大戰，以1比3不敵克羅埃西亞。

方靖仁直言，PK大戰是足球比賽當中，迫使兩隊分出勝負相對公平的一種手段；台電男足總教練陳貴人則認為，「當比賽進入到PK大戰，教練對勝負的掌控只剩下一半，另一半包括運氣、現場氣氛和張力。」

陳貴人透露，PK大戰的壓力，只有真正站上過12碼線的人才能懂，他自嘲地說：「我在當球員時也曾12碼罰球沒進，那一球就讓我們丟掉了冠軍。」

有球評認為，PK大戰透過訓練強化效果有限，對此陳貴人並不認同，他說：「當然要練，因為這是讓教練了解選手狀況的一種手段，因為在每場比賽前，教練都得設定好最壞狀況，以及萬一進入PK大戰，上去射門的球員與排序。」

世界盃日本隊總教練森保一，在PK大戰時讓球員自己決定上場人選，對此陳貴人並不認同，「因為這是把輸贏的責任，交給球員去承擔。」

方靖仁也持相同看法，他強調，PK大戰因牽涉到輸贏，教練本該責無旁貸，而他以過去球員身分為例，「如果教練問我要不要上，那是對我的信任，也會增加我的自信。」

至於12碼罰球最大的難度在哪，方靖仁指出：「抗壓。」他解釋，如果有看比賽就知道，球員在踢12碼或PK大戰時，射門位置多半都偏低，主因是穩定性較高，而踢高球守門員雖不好守，但容易踢飛，由此就可知道，「12碼不是單純取決於技術的東西，更多還是心理層面的抗壓性。」（編輯：屈享平）1111207