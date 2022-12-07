世界盃8強出爐 球評：英法大戰具話題性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

卡達世界盃足球賽8強隊伍出爐，球評方靖仁說，以英格蘭出戰法國最有話題性。圖為英格蘭4日在卡達世足16強賽迎戰塞內加爾，隊長凱恩踢進球後開心慶祝。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北7日電）卡達世界盃足球賽8強隊伍出爐，球評方靖仁今天說，以英格蘭出戰法國最有話題性，能否壓制對方明星球員將是關鍵；而摩洛哥若延續先前防守反擊能力，也有機會與葡萄牙抗衡。

隨著葡萄牙以6比1擊敗瑞士後，卡達世界盃8強隊伍全數出爐，前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，除了摩洛哥外，其他晉級的球隊都與預想差不多，而葡萄牙、瑞士一役，賽前就預估葡萄牙較占優勢，但沒想到會贏這麼多。

荷蘭與阿根廷將在8強會師，方靖仁表示，荷蘭、阿根廷小組賽表現不如預期，但進入淘汰賽後漸入佳境，展現該有的水準。

方靖仁指出，由於荷蘭3名後衛和中場防線不錯，因此阿根廷想要晉級，除了球星梅西（Lionel Messi）發揮與否是關鍵外，還需觀察其他隊友能否適時挺身而出。

至於克羅埃西亞與巴西一役，方靖仁認為，克羅埃西亞前場把握性以及中後場能否守住巴西，將是能否突圍的關鍵，「對日本那場比賽，前場有幾個機會都沒把握，對巴西時，不可能有那麼多機會」。

方靖仁表示，8強賽每場都很有看頭，但以英格蘭出戰法國最有話題性，兩隊前幾場比賽攻擊能力都不錯，且陣中年輕球員都有發揮、展現天分。

由於英、法進攻能力都很強，方靖仁指出，能否壓制住對方明星球員的發揮，將會非常重要，以法國為例，陣中得分點大多是吉魯（Olivier Giroud）、姆巴佩（Kylian Mbappe）。

法國5日在卡達世界盃足球賽16強賽對戰波蘭，姆巴佩（前左）下半場兩度破門，最終法國以3比1勝出，晉級8強。（共同社）

姆巴佩目前在卡達世界盃進球排行榜，以5球暫居領先，而英格蘭薩卡（Bukayo Saka）、拉許福特（Marcus Rashford）各以3球緊追在後。

摩洛哥在本屆世界盃扮演黑馬，8強賽將迎戰葡萄牙，方靖仁表示，以摩洛哥對戰西班牙展現的防守反擊能力，「不是沒有機會將葡萄牙翻船」。

他分析，摩洛哥整隊共同目標明確，且教練戰術設定成功，儘管葡萄牙仍略占優勢，但穩定性較差。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在與瑞士比賽替補上陣，由拉莫斯（Goncalo Ramos）頂替先發，單場獨進3球。方靖仁認為，C羅在鋒線上猶如一把尖刀，但近期射門感覺不佳，加上拉莫斯前一場表現優異，葡萄牙總教練恐要傷腦筋，8強賽要先安排誰上場。

方靖仁表示，面對防守強悍的摩洛哥，對37歲的C羅較為不利，因此若考量比賽可能僵持不下，安排經驗豐富的C羅從板凳出發也很合理，在對手後段體能下降的情況下，葡萄牙擁有C羅坐鎮相對有利。（編輯：張雅淨）1111207