巴西領先持續高壓暴露破綻 克羅埃西亞把握住機會

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（中央社記者龍柏安台北10日電）被譽為世界盃冠軍大熱門的「森巴軍團」巴西，今天在延長賽上半場傷停補時階段率先進球，下半場卻被克羅埃西亞追平並逼入PK大戰後落敗，連兩屆世界盃受阻4強門外。

前台灣男足國家隊助理教練方靖仁表示，巴西球員的個人能力的確優於克羅埃西亞，不過巴西在下半場透過高壓式防守轉換進攻帶來很好成效，延長賽即便取得領先後，仍不改戰術和打法，才會造成中場球員一不小心失位後，給了克羅埃西亞反攻機會。

方靖仁認為，克羅埃西亞這場比賽針對巴西做足了準備，將對方進攻做了精密分析，在防守上的針對性也很明確，團隊性的組織幾乎都打不出來，只能透過球員優異的個人能力做突破，也是比賽始終處於僵持的主因。

「不得不說，克羅埃西亞的聯防能力真的很好。」方靖仁表示，克羅埃西亞此役除中場球員外，就連邊鋒也一併投入防守，雖然下半場球員體能有些下滑，一度讓巴西開始搶攻，「不過克羅埃西亞的守門員守得很好，幫他們把比賽帶進了延長賽」。

方靖仁認為，巴西在延長賽率先進球後，若採取相對保守一些的打法、把場上節奏控制好，或許就不會暴露出給對手反攻的機會，不過他也指出，克羅埃西亞或許全場，就只有在延長賽下半場那一次的射正，「但他們成功把握住了機會」。（編輯：徐睿承）1111210