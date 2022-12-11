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葡萄牙門將誤判失球 數次錯失進攻機會

2022/12/11 02:43
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（中央社記者龍柏安台北11日電）北非勁旅摩洛哥今天在世界盃8強爆冷以1比0擊敗葡萄牙，成為史上第1支晉級4強的非洲球隊。前台灣男足助理教練方靖仁表示，葡萄牙的失球主要是門將出擊的判斷錯誤所致。

摩洛哥在第42分鐘靠著前鋒恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前頭錘破門，當時葡萄牙門將選擇出擊，但他對於球的落點判斷錯誤，導致不僅沒能解危，還讓對手攻進全場唯一的進球。

方靖仁表示，那一球應該算是葡萄牙門將的失誤，他強調：「守門員看的不是只有對手，還有自己的隊友，他在出擊時跑到隊友的後方去解危，這本身就不太合理。」

方靖仁也指出，摩洛哥本身就是一支守優於攻的球隊，他們率先進球後，對葡萄牙來說更陷入被動，不過他也直言，「葡萄牙全場並不是完全沒有機會，可是當機會來臨時，他們都沒有把握住，真的有點可惜。」

葡萄牙在上半場有一次進攻射門越過對方守門員，球卻不幸撞上橫桿，下半場門前也有兩次絕佳搶點機會，卻都頂出界外，方靖仁無奈地說：「全場最好的2次進攻機會，葡萄牙全都頂飛了。」

不過方靖仁也推崇摩洛哥門將博努（Yassine Bounou），認為這名守門員的確守得很好，讓葡萄牙沒有輕鬆進球的機會。他也幽默地說：「博努該守下來的都守住了，沒守住的，門柱也幫他守下來了。」（編輯：施施）1111211

#方靖仁
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