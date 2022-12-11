為帶快樂給人民 恩納斯里率摩洛哥隊不斷寫下歷史

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（中央社記者龍柏安台北11日電）摩洛哥隊史相隔36年後，再度重返世界盃16強。陣中王牌前鋒恩納斯里曾透露，他們的目標是把快樂帶給所有摩洛哥人民，如今他們仍持續這麼做。

摩洛哥今天在2022卡達世界盃8強賽，靠著恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在第42分鐘頭錘破門建功，加上成功防守，讓他們以1比0扳倒歐洲勁旅葡萄牙，不僅寫下隊史新猷，同時也是第1支晉級4強的非洲球隊。

身高188公分的恩納斯里是摩洛哥進攻的「大規模殺傷性武器」，高大身材加上優異運動能力，讓他成為職業俱樂部球隊及摩洛哥國家隊「空戰」的第一把交椅，今天比賽他在對方門前的頭錘破門，證明了一切。

包括今天在內，恩納斯里在本屆世界盃已踢進2球，加上4年前在小組賽面對西班牙也曾踢進1球，現年25歲的他已是隊史在世界盃進球數最多的球員。

本屆世界盃摩洛哥堪稱賽會最大黑馬，從不被看好到榮登小組賽F組龍頭，當時恩納斯里受訪時透露，他們並不滿足於僅僅追平紀錄，更將保持決心，延續他們在世界盃的旅程。

事實證明，恩納斯里此言非虛，他們從淘汰賽一路走來，不斷改寫歷史，先是在16強靠著PK大戰淘汰「無敵艦隊」西班牙，之後又在8強爆冷以1比0擊敗葡萄牙，如今他們甚至寫下非洲球隊在世界盃的第1次，在恩納斯里的帶領下，他們希望這場旅行可以走得更遠。（編輯：施施）1111211