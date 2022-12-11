摩洛哥延續驚奇之旅 世足賽踢下葡萄牙首闖4強

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（中央社記者龍柏安台北11日電）本屆世足賽最大黑馬摩洛哥的驚奇之旅還沒走到終點，他們今天靠著前鋒恩納斯里在第42分鐘門前頭錘成功破門，最終以1比0擊敗葡萄牙，隊史首度挺進4強。

2022卡達世界盃今天進行8強熱戰，由非洲黑馬摩洛哥碰上近況正夯的葡萄牙，誰都想不到，率先進球的一方竟是以防守能力著稱的摩洛哥。

包括今天比賽在內，摩洛哥在最近的9場比賽從未讓對手進球，唯一失球紀錄是在小組賽面對加拿大，後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）的烏龍球。

今天在第42分鐘，摩洛哥後衛安拉（Yahia Attiyat Allah）從左路吊中，葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）試圖出擊解危，卻對球的落點判斷錯誤。

恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前跳得老高，早先一步攔截頭錘攻門，球在落地後反彈進入球門，攻進他在本屆世界盃的第2球，同時也是隊史在世界盃8強賽的首次進球。

事實上，摩洛哥上一次踢進世界盃淘汰賽已是1986年，他們也是近12年來首支晉級8強的非洲球隊。現在不僅持續改寫歷史，將最佳參賽成績推進至4強，同時也成為首支晉級世界盃4強的非洲球隊。

今天持續以替補出發的葡萄牙超級球星C羅（Cristiano Ronaldo），在球隊陷入落後之下，下半場提前在第51分鐘上陣，可惜仍無法挽救頹勢，助球隊攻破摩洛哥的大門，最後以0比1吞敗出局。（編輯：施施）1111211