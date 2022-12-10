更多編輯台推薦新聞：
ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點3/153
首頁 / 運動

阿根廷荷蘭踢出火氣整場發18張黃牌 梅西批裁判：不應當主審

2022/12/10 09:29（12/10 09:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿根廷與荷蘭10日在世足8強戰交手，兩隊在正規時間終了前一度發生衝突。圖為梅西（前左）和荷蘭隊球員爭搶球權。（美聯社）
阿根廷與荷蘭10日在世足8強戰交手，兩隊在正規時間終了前一度發生衝突。圖為梅西（前左）和荷蘭隊球員爭搶球權。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈9日綜合外電報導）阿根廷今天在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級2022卡達世界盃足球賽4強，阿根廷球星梅西賽後抨擊裁判馬杜（Antonio Mateu Lahoz）根本不應該當主審。

阿根廷的莫里納（Nahuel Molina）上半場在梅西（Lionel Messi）助攻下先馳得點。到了下半場，梅西在第73分鐘獲得操刀12碼機會順利罰進，助阿根廷2比0領先。荷蘭替補球員韋霍斯特（Wout Weghorst）第83分鐘頭錘破網，荷蘭追成1比2。

兩隊在正規時間即將終了前一度發生衝突，裁判裁定傷停補時10分鐘。阿根廷的佩澤拉（German Pezzella）之後被認定出手推人犯規，荷蘭在即將響哨前獲得自由球機會，荷蘭發動奇襲開出貼著地面的球，球巧妙傳進在禁區有空檔的韋霍斯特腳下，他順勢起腳射進個人第2球，荷蘭奇蹟似地扳成2比2平手，兩隊進入延長賽。

雙方之後僵持不下，進入PK大戰。阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）前2球均擋下荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終就以4比3贏得PK大戰。

法新社報導，梅西說：「他們追平後，我覺得很火大。我不想談到這個裁判，因為他們會立即訓斥或處罰你，但我認為大家都看到了事發經過。」

「國際足球總會（FIFA）必須檢討，不能派一位無法勝任重任的裁判在這樣重要的比賽執法。」

他還說：「我們沒有踢出一場精彩的比賽，然後裁判把戰局拖入延長賽。他總是針對我們。在最後一波攻勢中，那根本不是犯規。」

馬杜整場狂發18張黃牌，荷蘭邊後衛鄧佛里斯（Denzel Dumfries）在PK戰後吃下第2張黃牌換紅牌出場。

梅西說：「我們不希望延長賽或PK。我們因為發生這一切承受了太多，不過這是世界盃8強賽。」

「輪到我們時，我們知道如何承受，不過好在我們進入4強。結局很美好，令人難以忘懷。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111210

#梅西
#荷蘭
#阿根廷
延伸閱讀
「我吃定你的球了」 阿根廷門將馬蒂內茲金句瘋傳影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路圖輯／世界盃足球明星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間帽子戲法、世界波是什麼？圖解足球常用術語圖解越位與罰球規則 足球基本知識懶人包
梅西
阿根廷晉4強 教練卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄世界盃8強阿根廷對荷蘭 球評：誰來相挺梅西成關鍵
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
門神馬蒂內茲PK戰神勇救球 阿根廷力克荷蘭闖世足4強