世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路[影]

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阿根廷於2021年美洲盃奪冠，終結國家隊28年冠軍荒，梅西（中）也拿下個人在國際大賽上的首座冠軍。（圖取自facebook.com/CopaAmerica）

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（中央社網站）35歲的梅西生涯獲獎無數，獨缺世界盃冠軍，他已預告2022年是他最後一次征戰世足賽場。阿根廷隊2018年世足落敗後，歷經換血及重整球風，2021年抱回美洲盃冠軍，世足前繳出連36場不敗優異表現。不過世足C組首戰阿根廷吞敗，讓這位足球巨星的金盃夢充滿挑戰。

2022卡達世界盃足球賽阿根廷首戰出師不利，梅西率先踢進12碼球幫助球隊領先，下半場沙烏地阿拉伯攻守俱佳以2比1逆轉勝。阿根廷分組賽11月27日迎戰墨西哥、12月1日迎戰波蘭，都有輸不得的壓力。

阿根廷目前與烏拉圭並列美洲盃足球賽奪冠次數最多國家。在傳奇球員馬拉度納（Diego Maradona）等人努力下，阿根廷榮登1978、1986年兩屆世足冠軍，不過1993年後便不曾在美洲盃、世界盃等國際重要賽事奪冠。2014年阿根廷挺進世界盃冠軍賽強碰德國，可惜梅西被嚴加防守，最終以0比1落敗。

2014年世界盃後的美洲盃及百年美洲盃，阿根廷皆止步亞軍，被球迷戲稱為「亞軍廷」。梅西等人心灰意冷，一度退出國家代表隊，不過在各方勸說下，阿根廷隊保住他們的主力球員。

然而，即使梅西歸隊，阿根廷隊表現也不見起色。2018年世界盃外圍賽，阿根廷一度陷於淘汰邊緣。進入會內賽後防守失誤多，加上對手對梅西嚴密防守，小組賽有驚無險晉級，最終仍不敵法國，止步16強。

英國廣播公司（BBC）當時報導，梅西在巴賽羅納的隊友、西班牙球員法布雷加斯（Cesc Fabregas）形容阿根廷是一支「崩盤球隊」；已經退役的英格蘭代表隊球員華德爾（Chris Waddle）則說球隊陣容令梅西的壓力更大，「梅西要做太多事情。」

2018年的失敗讓阿根廷隊飽受罵名，但危機也成為轉機，前教頭桑帕歐里（Jorge Sampaoli）辭職，換來現任教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni），改變阿根廷隊球風。2019年阿根廷拿下美洲盃季軍，到世足賽前就再也沒有輸過，締造連續36場不敗傲人紀錄。

美國運動媒體ESPN分析，阿根廷隊先前球風以進攻為主，斯卡洛尼接手執教時也著重這點，但在阿根廷隊陣容年齡偏大、防衛又不牢固的情況下，很容易被對手攻破。現在阿根廷改為著重控球，由中鋒掌控比賽節奏，掩護梅西等前鋒突破防守陣勢接近對方球門。

不僅如此，阿根廷的防守問題也獲改善，守門員馬蒂內茲（Emiliano Martinez）在去年美洲盃與哥倫比亞挑戰賽死守球門，向對手喊出「我吃定你的球了」，成功為阿根廷隊拿下決賽門票。

球員換血後，阿根廷隊平均年齡比2018年國家隊陣容年輕，整體狀況也處於高峰，梅西則是寶刀未老，在最近一次對愛沙尼亞比賽中獨進5球。阿根廷能否重振旗鼓，贏得接下來2場分組賽？梅西能否圓世足冠軍夢？答案即將揭曉。（編輯：林傑立）