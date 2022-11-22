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世界盃阿根廷遭沙烏地阿拉伯2比1爆冷逆轉 連36場不敗紀錄終結

2022/11/22 20:08（11/22 21:34 更新）
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世界盃開打，沙烏地阿拉伯22日以2比1擊退冠軍大熱門阿根廷。圖為阿根廷王牌梅西（中）神情懊惱。（美聯社）
世界盃開打，沙烏地阿拉伯22日以2比1擊退冠軍大熱門阿根廷。圖為阿根廷王牌梅西（中）神情懊惱。（美聯社）
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）阿根廷今天在2022卡達世界盃足球賽雖靠著梅西上半場踢進12碼球，取得1比0領先，但沙烏地阿拉伯下半場展現攻擊企圖心，5分鐘內連進2球，最終沙烏地以2比1爆冷勝出。

世界盃足球賽32隊分成8組，而阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥與波蘭同在C組，由足球巨星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，小組賽首戰與沙烏地阿拉伯交手。

阿根廷開賽不到2分鐘就有攻勢，梅西率先起腳射門，被沙烏地阿拉伯門將攔下，隨即在第10分鐘踢進12碼球，攻下第一分。

這一球除了是梅西生涯在世界盃第7顆進球外，也是史上第5位在4屆世界盃有進球紀錄的球員。

梅西第22分鐘接獲隊友傳球後，單刀直入殺入禁區，被判越位，而馬蒂內茲（Lautaro Martínez）隨後2度射門，同樣都被判定越位在先，進球無效。

圖為阿根廷王牌梅西（中）和沙烏地阿拉伯足球員法拉傑（前右）爭奪球權。（美聯社）
圖為阿根廷王牌梅西（中）和沙烏地阿拉伯足球員法拉傑（前右）爭奪球權。（美聯社）

阿根廷上半場控球率以54%占上風，而下半場戰況風雲變色，沙烏地阿拉伯把握住前2次射正機會，謝里（Saleh Al Shehri）第48分鐘攻破阿根廷大門，扳平戰局。

沙烏地隨後靠著阿道沙利（Salem Al Dawsari）第53分鐘突破阿根廷包夾，禁區外長射，以2比1反超。

阿根廷下半場多次攻勢都被沙烏地阿拉伯門將歐維斯（Mohammed Al Owais）化解，梅西在第80分鐘獲得自由球機會，但射門角度偏高，錯失扳平機會，第84分鐘試圖頭錘破門，則被門將攔截。

面對阿根廷球員傷停補時階段再度逼近球門，沙烏地的艾姆里（Abdulelah Al Amri）則挺身而出，靠著頭錘為球隊解除危機，最終沙烏地就以2比1爆冷帶走首戰勝利。

阿根廷曾在1978、1986年世界盃高捧金盃，最近一次闖進決賽則是2014年，當時以0比1不敵德國，抱憾而歸。沙烏地1994年首度參加世界盃會內賽就踢進16強，但自此之後，就未曾從小組賽突圍。（編輯：張雅淨）1111122

進球後，沙烏地阿拉伯球員們露出笑容。（路透社）
進球後，沙烏地阿拉伯球員們露出笑容。（路透社）

比賽結束後，沙烏地阿拉伯隊球員雙膝跪地慶祝勝利，阿根廷王牌梅西（右）離開球場。（美聯社）
比賽結束後，沙烏地阿拉伯隊球員雙膝跪地慶祝勝利，阿根廷王牌梅西（右）離開球場。（美聯社）

#世界盃
#阿根廷
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