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世界盃足球賽 美國1比1踢平威爾斯

2022/11/22 05:52
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）美國今天在2022卡達世界盃足球賽的首戰對上「紅龍軍團」威爾斯，前鋒維阿上半場率先射門進球，但威爾斯隊長貝爾在比賽末段第82分鐘踢進罰球追平，最終兩隊就以1比1握手言和。

同屬世界盃足球賽B組球隊的美國與威爾斯，今天在阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium）捉對廝殺。

比賽第36分鐘，美國隊前鋒維阿（Timothy Weah）接到普里希赫（Christian Pulisic）的傳球後，在禁區起腳射門入網，美國以1比0取得領先。

進入下半場，美國原本一路維持領先優勢，但威爾斯隊長貝爾（Gareth Bale）於第82分鐘掌握罰球機會扳平戰局，之後兩隊都沒有再破門，最終美國與威爾斯以1比1握手言和。

世界盃足球賽B組4隊都已經踢完1場比賽，稍早取得本屆首勝的英格蘭隊以3分積分暫居B組首位，美國與威爾斯因為踢和都是1分積分，被英格蘭擊敗的伊朗則是以0積分墊底。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。威爾斯下一場比賽將於台灣時間25日傍晚6時迎戰伊朗，美國下一場比賽則在26日凌晨3時對陣英格蘭。（譯者：陳彥鈞）1111122

#威爾斯
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