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梅西5度征戰世界盃足球賽 最後一舞盼率阿根廷奪冠

2022/11/22 09:50（11/22 10:45 更新）
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2022卡達世界盃足球賽可能是阿根廷足球巨星梅西最後一次贏得世界盃的機會。圖為梅西14日在阿布達比訓練。（路透社）
2022卡達世界盃足球賽可能是阿根廷足球巨星梅西最後一次贏得世界盃的機會。圖為梅西14日在阿布達比訓練。（路透社）
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（中央社杜哈21日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天表示，他會充分利用2022卡達世界盃足球賽，這是他生涯第5次、也可能是最後一次贏得世界盃的機會。

身材並不高大的梅西今年35歲，而他璀璨的職業生涯已走向尾聲。

梅西參加過4次世界盃，其中包括2014年巴西世界盃，阿根廷在冠軍賽踢進延長後，才以0比1敗給德國的心痛一役。梅西今天表示，希望能好好把握卡達世界盃，這是他能在世界盃舞台上歡呼的最後機會。

梅西在杜哈對記者說：「這可能是我最後一次參加世界盃，也是我實現（奪冠）這個偉大夢想的最後機會。」

「我不確定這是不是我最快樂的一刻，但我感覺很不錯。我有年紀了、也更成熟了，我想好好把握一切，用力的過日子、享受擁有的每一刻。」

「以前我沒想過這個，但現在我更享受這一切。」

「年紀會讓人對事物的看法有所改變，一些先前並不重視的東西，如今都變得重要許多。」

梅西21日在卡達出席世界盃足球賽記者會。（路透社）
梅西21日在卡達出席世界盃足球賽記者會。（路透社）

曾7度獲得金球獎（Ballon d'Or）的梅西，被認為是當代最偉大的兩位球員之一，另一人則是長期以來與他抗衡的葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo） 。

在幾乎贏遍所有比賽後，梅西迫切希望自己能有像馬拉度納（Diego Maradona）一樣的成就。馬拉度納在1986年的墨西哥世界盃率領阿根廷奪冠。

阿根廷這次世界盃首戰，將是22日對沙烏地阿拉伯的小組賽。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111122

#梅西
#世界盃
#馬拉度納
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