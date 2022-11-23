世足賽爆冷擊敗阿根廷 沙烏地阿拉伯放假一天慶祝

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沙烏地阿拉伯22日在2022卡達世界盃足球賽以2比1爆冷擊敗阿根廷，賽後球員與場邊球迷開心慶祝。（美聯社）

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（中央社利雅德22日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天在2022卡達世界盃足球賽以2比1爆冷擊敗阿根廷，國王沙爾曼（King Salman）宣布明天全國放假一天。

靠著謝里（Saleh Al Shehri）、阿道沙利（Salem Aldawsari）的進球，沙烏地阿拉逆轉擊敗由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，這讓沙烏地阿拉伯政府單位與民營公司的員工，及所有的學生獲得一天的假期。

這場世界盃C組的小組賽，阿根廷在比賽第10分鐘，就靠梅西的12碼球取得領先，但沙烏地阿拉伯多次製造越位陷阱，讓阿根廷無法將領先擴大。

下半場情勢逆轉，謝里在比賽第48分鐘率先進球扳平戰局，阿道沙利很快的也在比賽第53分鐘攻破對手球門，讓沙烏地阿拉伯扭轉局勢。

阿根廷以奪冠熱門之姿進軍世界盃，但其問鼎大力神盃的氣勢與連36場不敗的紀錄，就這樣意外斷在沙烏地阿拉伯手中。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111123

阿根廷王牌梅西（中）和沙烏地阿拉伯足球員法拉傑（前右）爭奪球權。（美聯社）

沙烏地阿拉伯守門員歐維斯（圖）屢次化解阿根廷攻勢，讓世界排名高居第3的阿根廷最終吞下難堪敗仗。（美聯社）