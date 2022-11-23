越南瘋世足踢出商機 電視機銷量增6成投影機也熱賣

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）卡達世界盃足球賽開踢，過去兩天越南的電視機銷量猛增，一名銷售員說：「最近很多人為了看世足賽換新電視」。統計顯示，世足賽帶動越南電視機銷量成長6成、投影機增2成。

2022卡達世界盃足球賽登場後，越南的咖啡店、啤酒屋、餐廳業者等近日紛紛架起投影幕讓客人看球賽。以河內市紙橋區范文白路（Pham Van Bach）來說，短短10公尺就有3家店在「轉播」世足，越南人瘋足球程度由此可見。

另一方面有不少越南民眾選擇在家看比賽，點燃「世足商機」。32歲越南民眾阿盛（Thinh）為了要爽看世足賽，昨天剛在電器行買了一台65吋的電視，「我一開始有些猶豫要不要買新電視，因為年底有很多事要做，手頭有點緊。」

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，一些電器行的電視機銷量過去幾天成長不少。連鎖電器行MediaMart總經理黎光武（Le Quang Vu）表示，電視機的銷量與上週相較成長了6成，尤其是世足賽開幕那天賣最好。

但他表示，「2018年世足賽的電視機銷量在賽事開幕前一個月即熱賣，到了賽事開踢前一週業績更是嚇嚇叫，而今年情況有些不同。」

手機專賣店CellphoneS業者阮樂輝（Nguyen Lac Huy）指出，上週末電視機的銷量與11月初相比成長將近7成。此外，消費者的需求也改變了。

阮樂輝觀察，今年最熱賣的電視機大小是55至65吋，但4年前40至50吋的賣最好。

黎光武表示，價格介於1300萬至1500萬（新台幣約1.6萬至1.9萬）的65吋電視最暢銷，「這一屆世足賽的電視機銷量雖然無法與2018年相比，但是利潤稍微好一點。」

胡志明市一家電器行老闆分析，這次民眾比較晚才開始買電視主要是受到促銷活動的影響。「過去一週一些品牌開始推出世足賽相關的促銷活動，廠商祭出20%的折扣還附上許多贈品。」

此外，今年許多越南消費者也傾向購買70吋的大螢幕，而過去越南民眾通常會認為70吋的電視太大了。

不只電視機熱賣，投影機買氣也很旺。MediaMart指出，投影機銷量成長2成，前三大品牌為愛普生（Epson）、索尼（Sony）、Panasonic。有手機專賣店業者表示，投影機銷量成長3倍，熱銷品牌以三星（Samsung）、小米（Xiaomi）為主。（編輯：黃自強）1111123