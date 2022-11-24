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日本隊踢走德國坦克 球迷湧入東京澀谷街頭狂歡

2022/11/24 12:26（11/24 13:16 更新）
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日本隊23日在卡達世界盃中爆冷擊退德國隊，日本球迷在東京澀谷車站前狂歡，綠燈時球迷衝進十字路口狂賀，紅燈時退到一旁人行道上。（讀者提供）中央社 111年11月24日
日本隊23日在卡達世界盃中爆冷擊退德國隊，日本球迷在東京澀谷車站前狂歡，綠燈時球迷衝進十字路口狂賀，紅燈時退到一旁人行道上。（讀者提供）中央社 111年11月24日
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽首戰踢走「德國坦克」告捷，讓日本球迷為之瘋狂，紛紛聚集澀谷車站前廣場及知名交叉路口狂歡，讓深夜的澀谷街頭陷入沸騰狀態。

日本讀賣新聞、每日新聞等日媒報導，日本在卡達世界盃以2比1逆轉踢贏世界足球強權德國隊，許多日本球迷聚集在東京澀谷車站前廣場及知名的交叉路口，警方為避免發生意外，加派站在車頂上通稱為「DJ警察」的警力到場協助引導，大聲呼籲「請勿奔跑」等。

穿著日本隊球衣的球迷們，一待紅綠燈號誌轉綠，紛紛衝到馬路中央邊高喊「日本」邊跳躍。由於人潮眾多，警方也投入部分警力在交叉路口拉起黃線，引導行人與車輛順利通行。

在家裡看完轉播得知日本隊獲勝後，跑到澀谷車站來的大一19歲球迷表示，說到足球就是澀谷，可以跟大家分享贏球喜悅，希望之後的比賽也能繼續獲勝。

雖然球迷們興奮不已，但警視廳澀谷警察署表示，截至今天凌晨一時止，並沒有發生明顯糾紛或意外。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111124

#日本隊
#日本
#澀谷
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