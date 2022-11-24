日本門將權田修一連擋4次射門 神救援獲最佳球員

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本隊在2022卡達世界盃足球賽踢贏世界足球強權德國隊，被日媒譽為「杜哈奇蹟」，陣中門將權田修一連擋對手4次射門的「神救援」為球迷津津樂道，也拿下「單場最佳球員」。

日本每日新聞報導，日本隊踢贏德國隊創造「杜哈奇蹟」，讓日本球迷至今仍興奮不已。30歲的日本上班族秋川信治說，如果沒有權田修一在下半場的連續4次「神救援」，日本隊不可能獲勝。

這場比賽最精采的部分，就是權田在下半場25分鐘左右連續擋下德國隊4次射門，他冷靜的表現可謂是日本的「守護神」，甚至在賽後被選為這場比賽的「單場最佳球員」。

日本放送協會（NHK）報導，33歲的權田是東京人，1989年3月3日出生，身高187公分、體重84公斤，曾出賽過2012年倫敦奧運及2014年巴西世界盃，這次是第2次在世界盃登場。

回顧這場日德大戰，日本隊上半場為德國隊的凌厲攻勢所苦，造成權田碰觸到德國選手犯規，讓德國隊獲得12碼罰球機會先馳得點，但權田依舊展現強大守門功力。

德國隊得分後，接著輪到權田大顯身手。即使德國隊不斷射門，權田始終堅守日本球門，即使對手被認為有越位情況，權田在防守上依舊不掉以輕心。

日本隊這場比賽實際上共被德國隊射門26次，但因為權田未讓德國隊再得分，也有助日本隊在之後發動逆轉反攻。

權田面對日本隊奪下歷史性勝利時說，這證明了全體隊員們卯足全力做好一件事，就能得到這樣的成果，真的令人非常開心。

權田說，下一場對戰哥斯大黎加也要繼續奪得積分，希望能晉級到16強。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111124

日本隊門將權田修一（綠衣者）23日多次擋下德國對手的猛攻。（共同社）