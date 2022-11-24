安保路出生喀麥隆、效力瑞士 世界盃破門不慶祝

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出生於喀麥隆的安保路（左）下半場推射破門，幫助瑞士先馳得點，最終瑞士拿下勝利。（美聯社）

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）前鋒安保路出生於喀麥隆，卡達世界盃足球賽披上瑞士隊戰袍出戰家鄉隊伍，今天是全場唯一進球的球員，他也兌現賽前承諾，因對手是喀麥隆，進球後沒有慶祝的動作。

瑞士今天在2022卡達世界盃足球賽以1比0擊敗喀麥隆，巧合的是，幫助瑞士打破僵局的正是出生於喀麥隆的安保路（Breel Embolo）。

安保路1997年出生於喀麥隆首都雅恩德（Yaounde），小時候父母離異，安保路先是跟隨母親到法國，後來母親結識新的伴侶後搬到瑞士，安保路2014年成為瑞士公民，後來代表瑞士國家隊出賽，目前效力於法甲球隊摩納哥。

卡達世界盃足球賽G組隊伍包括巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆，而瑞士、喀麥隆確定在小組賽首戰碰頭後，這場比賽對於安保路而言，別具意義。

安保路先前受訪時曾說：「喀麥隆是我的家鄉，我的媽媽、爸爸和多數家人都來自那裡，所以這對我和我的家人來說，是一場特別的比賽。」

安保路指出，他是喀麥隆頭號球迷，但必須在首戰與瑞士交手。他日前也承諾，他若在面對喀麥隆比賽中進球，他不會特別慶祝。

安保路今天在世界盃首戰下半場推射破門、幫助瑞士先馳得點後，平靜地舉起雙手，相較於隊友欣喜若狂衝向前給予擁抱，安保路踢進個人在世界盃首顆進球後，並沒有太多表情。

瑞士贏球後，取得3分積分，下一場將是硬仗，台灣時間28日凌晨面對的是握有5冠的強敵巴西，安保路除了要幫瑞士繼續搶勝外，接下來又可以恢復喀麥隆頭號球迷的身分，為家鄉加油。（編輯：唐聲揚）1111124