世界盃足球賽H組首役 韓國逼平南美強權烏拉圭

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世界盃足球賽24日進行H組賽事，韓國與烏拉圭都欠缺臨門一腳，終場0比0和局。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北24日電）歷經90分鐘激戰，南美足球強權烏拉圭始終無法突破「紅魔」南韓防線，雙方以0比0握手言和，在世界盃足球賽小組賽H組首場比賽，以和局作收。

2022卡達世界盃小組賽H組首役，由世界排名14的烏拉圭，迎戰排名28的亞洲勁旅韓國，開賽雙方節奏拉得很快，兩隊都有攻門機會，可惜始終都差臨門一腳，上半場雙雙無功而返。

烏拉圭在第43分鐘靠著後衛戈丁（Diego Godin）在門前頭錘攻門，可惜皮球撞到左邊門柱底角後反彈而出，也是上半場烏拉圭最有威脅性的一次進攻。

第63分鐘烏拉圭攻勢再起，小將努涅斯（Darwin Nunez）從左路盤球突圍，他切入底線後試著把球傳給陣中王牌前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez），可惜卻被韓國門將擋下，也讓韓國成功化解失球危機。

韓國踢平南美強權烏拉圭，亞洲球隊在本屆世界杯足球賽上演另一場驚奇，賽後球員向球迷致意。（美聯社）

效力英超熱刺的韓國王牌前鋒、同時也是隊長的孫興慜，征戰世界盃前夕在歐冠遭逢臉部骨折、並接受手術治療，不過傷後他表態會不惜一切代價出賽，今天他履行自己諾言，臉上戴著黑色護具亮相，可惜沒能幫助球隊破門進球。

比賽第90分鐘，孫興慜在禁區外直接起腳，可惜角度拉得太開，球直接飛往球門右邊而去，這也是他最有威脅性的一次射門。

今天比賽結束後，韓國下一場比賽將是台灣時間11月28日（週一）晚間9時，出戰「黑星」迦納，至於烏拉圭則是29日（週二）凌晨3時，出戰由C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙。（編輯：林治平）1111124