球評：世界盃首戰韓國表現出色 烏拉圭運氣稍差

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）烏拉圭和韓國今天在2022卡達世界盃足球賽以0比0言和，球評方靖仁表示，韓國首戰表現滿出色，中場持球和拚搶，不輸烏拉圭，而烏拉圭有2次射門都中柱，運氣稍微差一點。

2022卡達世界盃足球賽今天展開H組賽事，烏拉圭曾於1930年、1950年兩度在世界盃奪冠，是H組4隊中唯一曾稱霸世界盃的隊伍，這次與韓國、葡萄牙、迦納同組。

烏拉圭全場10次射門，比韓國隊還多4次，但幾次射門都中柱錯失得分契機，最終兩隊以0比0握手言和。

前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，這場比賽過程精彩，「來回比較快，身體接觸比較多，兩隊幾乎都是全攻全守，都很想贏、不想輸這場比賽」。

方靖仁指出，上半場韓國占有優勢，下半場換成烏拉圭攻擊機會較多，兩隊在比賽結束前20分鐘，都進行鋒線調整，韓國換上較高大的前鋒曹圭成，而烏拉圭改派卡瓦尼（Edinson Cavani），目的都是要增加進攻能量。

相較於過去幾場世界盃賽事，方靖仁表示，烏拉圭和韓國一役，由於兩隊投入防守的人數非常多，因此禁區較少出現較佳的射門機會，但他認為，烏拉圭有點可惜，上、下半場各1次射門中柱，運氣稍微差一點。

不過，方靖仁稱讚，韓國首戰表現滿出色，上半場比烏拉圭更占優勢，「中場持球和拚搶，完全不輸烏拉圭」。

烏拉圭和韓國小組賽首戰戰成平手，各獲得1分積分，方靖仁認為，讓兩隊都保有晉級機會，這可能是雙方都可以接受的。

韓國接下來將在台灣時間28日晚間9時出戰迦納，而烏拉圭將在29日凌晨3時與葡萄牙交手。

方靖仁表示，由於葡萄牙大部分攻勢都在「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）身上，但「C羅」目前狀況不明，假設「C羅」狀態不佳，葡萄牙想要贏烏拉圭或韓國可能都不太容易，因此接下來的比賽還有得比。（編輯：林治平）1111124