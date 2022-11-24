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世足賽首戰吞敗別絕望 歷史數據顯示仍有奪冠機會

2022/11/24 22:12（11/24 22:21 更新）
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世界盃開打，沙烏地阿拉伯22日以2比1擊退冠軍大熱門阿根廷。圖為阿根廷王牌梅西（中）神情懊惱。（美聯社）
世界盃開打，沙烏地阿拉伯22日以2比1擊退冠軍大熱門阿根廷。圖為阿根廷王牌梅西（中）神情懊惱。（美聯社）
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（中央社杜哈24日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽一開賽就上演爆冷戲碼，賽前被各界看好的阿根廷及德國隊皆於小組賽首戰出師不利，但從歷史數據來看並未絕望，兩隊不僅有晉級16強的可能，甚至還有奪冠機會。

● 輸掉小組賽首戰不代表被淘汰

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導， 球隊若在世界盃小組賽輸了一場就代表遭到淘汰嗎？ 事實並非如此。

儘管如此，輸掉小組賽首戰後要晉級16強賽確實變得困難許多，因為小組賽剩下的其餘兩場比賽，最多只能贏得6分積分。

世界盃小組賽階段，球隊若獲勝可得3分積分，若是踢和，雙方都拿到1分積分，球隊吞敗則沒有拿下任何積分。

要拿下多少積分才能進入16強，其實並沒有定準，但無論球隊實力如何，輸掉第一場比賽後，晉級之路總是困難得多 。

● 智利曾以最低3積分晉級16強

1998年世界盃首次把參賽隊伍擴增至32支，32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。

1998年，智利在沒有贏得任何一場比賽的情況下晉級16強，他們在小組賽3戰分別對上義大利、奧地利及喀麥隆，3場全部踢平，以3分積分位居B組第2名，淘汰只有2分積分的奧地利和喀麥隆。

2002年世界盃，有4支隊伍以4分積分闖進16強，巴拉圭、土耳其、美國和義大利在小組賽都以1勝1和1敗的成績晉級。

2006年德國世足賽，又有2支球隊以4分積分晉到16強，分別是墨西哥和澳洲。

2010年南非世界盃，多達4支球隊拿下4分積分進入16強，分別是墨西哥、南韓、迦納和斯洛伐克。

2014年巴西世界盃，又有4支球隊在小組賽獲得4分積分晉級16強，分別是希臘、奈及利亞、美國和阿爾及利亞。

2018年俄羅斯世界盃，有2支球隊以4分積分闖進16強，分別是阿根廷與日本。

● 西班牙輸首戰後仍奪大力神盃

曾有小組賽首戰失利的球隊踢進世界盃決賽嗎？答案是肯定的，且令人驚訝的還發生過4次。

所以，目前的阿根廷隊仍有希望，因為1990年世界盃， 阿根廷於小組賽首戰輸給了喀麥隆，仍一路踢到決賽，最終才被西德以1比0擊敗。

綜觀世足賽歷史，截至目前，僅有一支球隊輸了首場比賽，最終仍奪下大力神盃，那就是西班牙。

2010年世界盃，西班牙於小組賽首戰0比1輸給瑞士，但之後一路過關斬將贏下所有比賽，包括在決賽對陣荷蘭。

當時兩隊打到延長賽，最終由伊涅斯塔（Andres Iniesta）攻入制勝球，幫助西班牙以1比0奪下冠軍。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1111124

#世界盃
#西班牙
#阿根廷
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