德國跨屆連輸韓日 卡達世足開賽頻爆冷

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（中央社柏林23日綜合外電報導）繼昨天阿根廷1比2輸給沙烏地阿拉伯後，德國今天1比2遭日本逆轉吞敗，2022年卡達世界盃足球賽開戰3天爆冷不斷。連同2018年，德國等於連續在世足賽場敗給韓、日。

「紐約時報」指出，落難強權不光阿根廷、德國，稍早上屆2018年俄羅斯世足亞軍克羅埃西亞0比0遭摩洛哥逼和，前一天世足會內賽常客丹麥也跟突尼西亞一起抱蛋。

「華爾街日報」指出，2014年巴西世足冠軍德國隊自1994年以來就從沒在世足比賽領先時慘遭逆轉，如今遭日本破功。

本屆卡達世足破天荒在11月舉行，此時通常歐洲職業聯賽正值熱戰、選手都在比賽狀況內，被認為是歐洲強權出征卡達一大利多。德國在最近10屆的世足賽裡有7次至少打進準決賽，抱回2座冠軍、3座亞軍、2座季軍，但上屆2018俄羅斯世足在小組賽就淘汰，本屆也出師不利。

去年8月才從勒夫（Joachim Loew）手中接過德國國家隊兵符的佛利克（Hansi Flick），今天輸球前執教德國15場比賽裡僅吞一敗。他說：「（敗給日本）當然很失望，但我還是得往前看。」德國下一戰將於台北時間28日凌晨3時對戰西班牙。

德國隊這次世足賽前關注地主國卡達人權紀錄，今天賽前在得知國際足球總會（FIFA）不讓他們用彩紅色隊長臂章聲援人權時，賽前全隊合照刻意擺出摀嘴以示抗議。

輸球後德國國家隊的英文官方臉書專頁上，不少人批評德國隊把心思擺在政治「不務正業」。Job Oyugi留言「你們就繼續用政治眼光去抗議卡達當地的規範啊」；Sulaiman Malik留言「人家日本為足球而來卡達，你們德國卻是為政治而來...就顧著捍衛彩虹」。

德國「畫報」（Bild）以「災難性的世足開局」形容，除稱此情此景難以置信，還對德國的攻守都給出最低分的差評；世界報（Welt）報導，今天輸球讓人想起4年前在俄羅斯世足0比1輸墨西哥、2比1擊敗瑞典但0比2輸韓國而慘遭淘汰的難堪記憶，現在又是首戰失利，下一戰對西班牙有輸不得壓力。

世界報批評佛利克執教的德國在進攻端缺乏專注力和穿透力，到下半場後連防守都出大問題，除門將諾伊爾（Manuel Neuer）外的所有後防都薄如蛋殼。（譯者：陳亦偉）1111124