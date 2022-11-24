比利時1比0險勝加拿大 追平世足預賽最長連勝紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈23日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽今天舉行F組預賽，比利時1比0險勝加拿大，累計在世足預賽連勝8場，追平巴西先前創下的世足預賽連勝紀錄。

擁有歐洲「紅魔鬼」（Red Devils）之稱的比利時，本戰對上睽違36年重返世足賽的加拿大，賽前賭盤看好比利時勝出。

在上半場第44分鐘，比利時前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）接獲隊友長傳，在加拿大門柱前射門得分，助隊取得1比0領先。

之後，加拿大在下半場猛攻追分，但比利時守門員庫特華（Thibaut Courtois）以精彩防守擋住對方攻勢，終場守住1分領先優勢，助隊險勝加拿大。

比利時下一戰將於台灣時間11月27日晚上9時對上摩洛哥，加拿大下場則將於11月28日零時對決克羅埃西亞。（譯者：陳正健）1111124