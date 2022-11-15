卡達世足形象爭議 比利時「紅魔鬼」贊助商好尷尬

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（中央社記者田習如布魯塞爾15日專電）世足賽20日開打前，歐洲輿論熱議主辦國卡達賽事背後的人權和碳排放爭議。歐洲議會昨天舉行公聽會探討勞權迫害，比利時媒體也報導國家隊「紅魔鬼」贊助商宣傳避開與卡達連結，以免品牌形象被拖累。

因紅色球衣而外號「紅魔鬼」的比利時男子國足有14家主要贊助商，包括運動大廠阿迪達斯（adidas）、BMW汽車、可口可樂等跨國品牌。隨著接近開賽，相關宣傳也開始撲天蓋地，但規模不及數月前的歐洲盃聯賽。

比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）指出3大原因，一是歐洲人民對高通膨下的購買力縮水危機感受愈來愈深，二是季節性問題，三是卡達的形象爭議。

其中，季節性因素影響啤酒商最大，畢竟此時早已遠離夏天旺季，不過比利時啤酒商Jupiler發言人告訴「晚訊報」，他們的策略是向球迷推銷「第2個夏天」。

巧克力是另一項比利時名產，贊助國足的巧克力大廠Côte d’Or則喜逢冬天旺季，不過世足賽結束後接著是耶誕節，緊密連續的促銷期恐讓消費者疲乏。

但專家認為這些問題都是其次。品牌顧問公司Air創辦人霍蘭德爾（Eric Hollander）在「晚訊報」採訪中說：「人權和氣候議題對贊助商的損害更甚於季節困擾，品牌與這種爭議連結帶來很大的尷尬。」他認為隨賽事加溫，環保和人權團體也會趁機施壓。

該報分析，這些贊助商的因應策略是把宣傳聚焦在支持「紅魔鬼」球隊，遠離與卡達有關的元素，包括不去當地宣傳，也不邀球迷和客戶去現場觀賽。

趁著賽季來臨，歐洲議會（European Parliament）人權委員會14日針對卡達舉辦世足賽背後的血汗勞工爭議召開公聽會。議會參考報告指出，過去10年來約有100萬名外籍移工參與世足賽各場館、飯店等建設，但被人權團體踢爆勞動條件不佳。

據國際特赦組織（AI）等人權團體追蹤，移工在這個沙漠國家的酷熱下被迫超時勞動，也曾7個月未拿到薪水，甚至估計有6500名建築移工死亡。

除了卡達政府尷尬，歐洲議會議員艾瑞納（Marie Arena）在公聽會詢問出席的卡達勞動部長：「聽說有11家歐洲企業在卡達也違反勞工法規⋯。」與會人士並未點名是哪些歐洲大企業，不過國際勞工組織（ILO）卡達分會主管圖農（Max Tunon）則含蓄批評：「在歐洲尊重勞權的歐洲企業，並未將這些基本權利延伸到卡達的工人。」

至於二氧化碳排放爭議，依世界銀行（World Bank）2019年數據，卡達人均年碳排量32.5噸，是全球平均5噸的好幾倍，基本面已不佳，為了在沙漠辦球賽，新建8個大型場館都需要大量空調設備，加上其他觀光周邊設施和物流等，很難令人對卡達政府宣傳的「低碳辦世足」感到信服。（編輯：韋樞）1111115