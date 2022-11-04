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卡達規矩多 球迷世足朝聖時不可不知的事

2022/11/4 13:07（11/4 14:14 更新）
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圖為10月14日卡達世足倒數鐘前拍照民眾。（美聯社）
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（中央社杜哈4日綜合外電報導）卡達2022年世界盃足球賽即將開踢，美國政府提醒球迷前往中東地區觀看球賽，要留意阿拉伯國家的法律和風土民情。其中以女性和LGBTQ族群須特別留意。

● 攝影須注意

挪威記者愛克蘭（Halvor Ekeland）和戈巴尼（Lokman Ghorbani）在卡達報導當地準備世界盃的新聞時，因闖入私人土地及未經許可拍攝而被捕，儘管兩人堅稱事先已取得許可。

負責2022世足賽維安的安薩里少將（General Abdulaziz Abdullah Al Ansari）告訴美聯社，維安人員已接受更具「包容性」方式訓練，「他們將被賦予更多授權，以更具包容性的方式，只要不涉及暴力，將允許人們在街頭展現熱情和慶祝。」

● 飲酒須小心

路透社9月曾引述知情人士說法報導，卡達將允許購票球迷在世足賽開踢前3小時和終場哨響後1小時內購買啤酒，但比賽期間不能買酒。

消息人士說：「啤酒將在場館大門打開時開始提供，也就是開踢前3個小時。任何想喝啤酒的人都可以購買。然後在他們離開體育場時，終場哨響後1小時內也會供應。」

消息人士表示，百威啤酒將獲准在29天賽事期間，從每天下午6時30分至凌晨1時，在杜哈市中心的主要FIFA球迷區販賣啤酒。相較下，以往世足賽球迷區可以全天暢飲啤酒。

卡達世足賽執行長哈特爾（Nasser Al-Khater）表示「醒酒計畫」已經備妥，將為酒醉球迷設置專屬區域等待酒醒，避免他們自傷或傷人。

● 同性性行為恐處鞭刑

美國國務院在官網中提醒：「即使在合意的情況下，男性和男性之間的性行為在當地仍屬違法。懲罰方式包括鞭刑、長期徒刑和/或遣返。」

同時還建議「為尊重伊斯蘭文化，（女性應該）避免著無袖T恤、露背上衣和短褲，在公眾場合喝醉可能導致嚴重的懲罰，像是遭逮捕，甚至入獄或遭遣返」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1111104

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

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