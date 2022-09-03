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卡達2022世足賽嚴格限酒 球迷買酒要抓準時間

2022/9/3 16:02
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（中央社杜哈3日綜合外電報導）一名了解世足賽計畫的消息人士表示，2022年世界盃足球賽主辦國卡達將允許購票球迷在世足賽開踢前3小時和終場哨響後1小時內購買啤酒，但比賽期間不能買酒。

路透社報導，消息人士表示，擁有世足賽啤酒獨家販售權的主要贊助商百威啤酒（Budweiser）將在每個體育場周邊的售票區域供應啤酒，但在觀眾席或大廳不會販售啤酒。

今年世足賽是首次在有嚴格飲酒限制的穆斯林國家舉行，這為世足賽主辦單位帶來獨特的挑戰。世足賽官方贊助商為大型啤酒品牌，且足球迷經常會被聯想到無酒不歡。

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消息人士說：「啤酒將在場館大門打開時開始提供，也就是開踢前3個小時。任何想喝啤酒的人都可以購買。然後在他們離開體育場時，終場哨響後1小時內也會供應。」

世足賽將於11月20日登場，消息人士表示，百威啤酒將獲准在29天賽事期間，從每天下午6時30分至凌晨1時，在杜哈市中心的主要FIFA球迷區販賣啤酒。相較下，以往世足賽球迷區可以全天暢飲啤酒。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110903

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