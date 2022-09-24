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2022卡達世界盃 土耳其派鎮暴警察及偵爆犬助維安

2022/9/24 16:52（9/24 17:39 更新）
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中東國家卡達正在籌辦國史上最大盛事，準備在11、12月舉辦首次冬季世足賽，預計有超過100萬名球迷；土耳其也將派遣警力協助維安。圖為土耳其警察。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年9月24日
中東國家卡達正在籌辦國史上最大盛事，準備在11、12月舉辦首次冬季世足賽，預計有超過100萬名球迷；土耳其也將派遣警力協助維安。圖為土耳其警察。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年9月24日
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電）2022年卡達世界盃足球賽即將登場，土耳其內政部知情人士指出，土耳其將派3000多名鎮暴警察及80隻偵爆犬等赴卡達，協助確保世界盃體育場館及飯店安全。

位於阿拉伯半島邊上的卡達（Qatar）人口不足300萬、小而富藏石油，目前正緊鑼密鼓準備於11月及12月舉辦首次冬季世足賽，預計將迎接超過100萬名球迷。路透社報導，卡達如今面臨人力短缺的窘境，並向區域盟友土耳其求援。

根據兩國簽署並經土耳其官方公報公布的協議，土耳其將派遣3000名鎮暴警察、100名特種警察、50名防暴專家及80隻偵爆犬前往卡達，協助維護當地8座體育館及32支國家足球隊將入住的飯店。

土耳其知情人士說，比賽期間，土耳其警方只會聽令於臨時派駐卡達的土耳其上級。卡達方將無法直接向土耳其警力下達命令。「部署人員的一切費用，將由卡達承擔」。

消息人士並未具體說明誰可以向土耳其警方下指導棋。協議稱，土耳其將派遣高階人員領導警察小組及「若干協調人員」和一名「總協調員」。

土耳其或許不是唯一提供卡達人力支援的國家。巴基斯坦內閣8月批准協議草案，允許政府派兵赴賽事保障安全。不過，草案未說明將派遣多少人，目前也沒有任何國家表示已與巴基斯坦達成最終協議。

卡達是首個舉辦世界盃的中東國家，也是面積最小的主辦國，之前從未舉辦過如此規模的國際賽事。而觀光大國土耳其每年接待數千萬名遊客，近年舉辦20國集團（G20）峰會、一級方程式賽車（Formula One，F1）及歐洲足球總會（UEFA）超級盃（Super Cup）大賽。

土耳其消息人士稱，將赴卡達的土耳其警察正在接受英語培訓及了解卡達國情、賽事注意事項。近800名卡達人也到土耳其接受「體育安全」及「介入社會事件」等相關教育訓練。

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土耳其和卡達在外交政策立場相近，土耳其在卡達也設有軍事基地。2017年6月，沙烏地阿拉伯、巴林、埃及、阿拉伯聯合大公國以卡達支持恐怖主義，以及與伊朗關係過度密切為由，宣布與卡達斷絕政治、外交和經濟關係，並對卡達實施陸海空封鎖時，土耳其一路相挺。

波斯灣國家與卡達2021年破冰，土耳其也開始改善與沙烏地及阿拉伯聯合大公國的關係。（編輯：高照芬）1110924

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