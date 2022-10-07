2022世界盃白色頭巾吉祥物 卡達：在地文化的體現

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（中央社卡達盧塞爾6日綜合外電報導）卡達希望飄揚的白色頭巾吉祥物能成為2022世界盃足球賽的象徵，就像2010年南非世足賽熱鬧喧騰的巫巫茲拉（Vuvuzela）喇叭一樣，是在地文化的體現。不過，外界反應不一。

法新社報導，本屆世界盃官方吉祥物是一個名為La'eeb的飄揚阿拉伯頭巾（keffiyeh），在阿拉伯文的意思是技巧純熟的選手，這個吉祥物在卡達各地看板和電視上可謂無所不在。

國際足球總會（FIFA）在公告中說：「La'eeb是一個有趣又淘氣的角色，他來自吉祥物宇宙，這是個所有賽事吉祥物都是活生生的平行世界。」

「他將把足球的樂趣帶給每個人。」

這種阿拉伯頭巾在波斯灣地區也被稱作shemagh或ghutra，用來阻擋陽光與沙塵，但卻擋不住社群媒體上對2022世界盃主辦單位的嘲笑。

外界對La'eeb反應不一。推特（Twitter）上的留言嘲諷地把La'eeb拿來和卡通人物「鬼馬小精靈」（Casper the Friendly Ghost）或飛行的床單相比。

不過La'eeb也有一票粉絲。La'eeb已經被中國一些網路區塊鏈社群採用，發行帶有這個吉祥物圖案的虛擬貨幣。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111007