卡達世足賽買酒限時 替酒醉球迷專設醒酒區

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（中央社杜拜13日綜合外電報導）卡達世界盃足球賽將於11月登場，世足賽執行長哈特爾今天在電視專訪中表示，「醒酒計畫」已經備妥，將為酒醉球迷設置專屬區域等待酒醒，避免他們自傷或傷人。

卡達2022世足賽將於11月20日到12月18日登場，這是世足賽首次在有嚴格飲酒限制的穆斯林國家舉行，為主辦單位帶來獨特的挑戰。世足賽官方贊助商為大型啤酒品牌百威啤酒（Budweiser），且足球迷經常會被聯想到無酒不歡。

路透社9月曾引述知情人士說法報導，卡達將允許購票球迷在世足賽開踢前3小時和終場哨響後1小時內購買啤酒，但比賽期間不能買酒。

哈特爾（Nasser Al-Khater）在天空新聞網（Sky News）今天播出的專訪內容中表示，任何飲酒過量的人都會受到照顧。

哈特爾表示：「我們已經為過量飲酒的人準備好醒酒計畫」，並指出訂定計畫是為確保酒醉者的安全，能避免他們對自己或其他人造成傷害，並稱這是一個「好主意」。

哈特爾也一再保證歡迎LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）球迷，相信他們在卡達能夠感到自在。然而，如同許多中東國家，同性戀在卡達是違法行為。

當哈特爾被問及他對LGBTQ+球迷的看法時，他說：「卡達歡迎所有人，每個人在這裡都會感到安全。」

當被問及這是否包括男同志球迷在公開場合牽手時，他回答「是」；被問到這是為此事掛保證時，他再次回答了「是」。

主辦單位先前曾強調，卡達歡迎所有人，無論他們的性取向、背景為何，但同時又警告球迷不要在公開場合有同性戀舉動。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111014