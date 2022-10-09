世足賽下月登場 卡達一年來人口激增13.2%

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（中央社杜哈9日綜合外電報導）世界盃足球賽下個月將在波斯灣阿拉伯小國卡達（Qatar）登場，為因應前所未見的大批球迷湧入，該國招募了數以千計外籍勞工。官方資料顯示，過去1年卡達人口激增了13.2%。

路透社報導，根據9月間收集並由卡達統計局於上週發布的資料，過去1年約有37萬人移居卡達，使這個富裕的石油和天然氣生產國人口達到294萬。

卡達人口大部分為低收入外籍移工和其他外國人，實際國民人數大約38萬人。

世界盃主辦單位面臨人員短缺問題，因為在全球最大的足球賽事期間，卡達預計要接待大約120萬訪客，這對該國基礎設施、餐旅業和安全部門料將造成壓力。

全球飯店業巨擘雅高集團（Accor）正在招聘1萬2000名臨時海外員工，利用當地的公寓和住宅經營6萬5000間客房，作為球迷的臨時住處。卡達與土耳其達成協議，由土國提供3000多名鎮暴警察，巴基斯坦也同意比賽期間在卡達部署軍隊。

根據預算文件，卡達已建造了多條快速道路、7座足球場，以及飯店和摩天大樓，在基礎設施方面至少花費2290億美元。卡達人口大約一半從事建築業。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，世足賽結束後的幾年內，卡達人口預計將逐年下降約1.2%，到2027年將縮減至250萬。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111009