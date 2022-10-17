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球迷看卡達世足賽 逾150萬人申請通行證

2022/10/17 12:11
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（中央社杜哈16日綜合外電報導）卡達今天表示，已有超過150萬人為11月20日登場的世界盃（World Cup）足球賽申請必要通行證。

法新社報導，卡達世足賽「球迷證」（Hayya Card）服務負責人薩德（Saad Al-Suwaidi）表示，到目前為止，申請人數介於150萬到170萬人，這個通行證可當作簽證、比賽門票、交通票證，並可以進入一些球迷區。

從11月1日起，所有前往卡達的旅客，無論是否打算觀看比賽，都需要這張通行證才能入境。

卡達曾表示，預計會有超過100萬的外國遊客，以及數以十萬計國內球迷。

國外球迷在購買門票、確定住宿之後，必須申請這個通行證。

官員說，杜哈（Doha）的兩個國際機場正在做準備，每天要處理15萬人次入境。

從沙烏地阿拉伯經由陸路的民眾，必須乘坐公共汽車到杜哈，或支付1375美元費用才能駕駛自己的汽車。

官員說，阿布薩姆拉（Abu Samra）陸路邊境站官員將能每小時處理4000人通關。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111017

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