卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

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（中央社杜哈25日綜合外電報導）卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天表示，卡達籌備世界盃足球賽（World Cup）遭受「空前」批評，而這類攻擊已形同「誹謗」。

法新社報導，塔米姆在演說中表示：「自從我們贏得主辦世界盃的榮耀後，卡達承受了不曾有主辦國面對的空前（批評）活動。」

國際足球總會（FIFA）2010年給予卡達世界盃的主辦權，此後卡達耗資數百億美元籌備。但這個蘊藏豐富能源的波斯灣國家對待外籍勞工、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）與女權的方式，不斷受到檢視。

塔米姆告訴卡達立法會：「起初我們真誠處理這些事，甚至認為有些批評是正面、有用的，幫助我們進行必要的發展。」

「然而很快我們就明白，這種活動持續擴大，還納入誹謗和雙重標準，而且很不幸地，猛烈到讓很多人納悶，背後的真實理由和動機為何。」

卡達是第一個主辦世界盃的阿拉伯國家，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）曾說，卡達世界盃將是「史上最佳」。

2022年世界盃足球賽預計於11月20日開幕。（譯者：楊昭彥）1111025