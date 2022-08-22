卡達世界盃前3個月 移工抗議工資拖欠遭當局逮捕

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（中央社杜拜22日綜合外電報導）倡議組織指出，卡達近期逮捕至少60名抗議公司數月無給薪的移工，並將部分示威移工遣送出境，如今距離卡達首都杜哈舉辦2022世界盃足球賽僅剩3個月。

美聯社報導，世界盃前夕，國際社會正密切關注卡達的勞工所受待遇，如今卡達卻逮捕約60名移工。8月14日的示威遊行再加上卡達的應對方式，可能將加劇外界的擔憂。

調查這起事件的勞工顧問組織Equidem Research執行主任奎德里（Mustafa Qadri）表示，卡達雖然曾承諾改善勞工待遇，但這次拘留移工的行徑讓外界對卡達的承諾產生質疑。

在昨天晚間發給美聯社的聲明中，卡達當局承認「一些抗議人士因違反公共安全法而受到拘留」，但拒絕提供任何有關逮捕或遣送出境的資訊。

網路的示威影片顯示，8月14日近200名勞工在Al Bandary International Group的杜哈辦公室外抗議他們的工資遭拖欠。該集團旗下的企業遍及建築、房地產、飯店和餐飲等領域。Equidem Research指出，部分示威者已經7個月沒有領到工資。

私營集團Al Bandary International Group沒有回應置評請求，多次撥打以其名註冊的電話號碼均未接通。

卡達政府承認，該公司沒有支付薪資，對此勞動部將向受害勞工支付「所有延遲給付的工資和福利」。

卡達政府說：「事件發生之前，該公司已因拖欠工資而遭到當局調查，現在解決拖欠工資的最後期限已經過去，我們正在採取進一步行動。」

奎德里指出，警方逮捕示威者之後，將他們關入拘留中心。有些人形容裡頭沒有空調，悶熱得令人窒息。本週杜哈的氣溫高達攝氏41度。

卡達一如其他波斯灣阿拉伯國家，過去曾遣送示威移工出境，並將居留證與聘僱狀態綁在一起。總部位於華盛頓的倡議組織自由之家（Freedom House）指出，組建工會的權利受卡達政府嚴格控制，且僅卡達人有權組建，國內的集會權利同樣受到限制。

自從國際足球總會（FIFA）在2010年將2022世界盃主辦權授予卡達以來，卡達已採取一些措施改革國內聘僱辦法，例如廢除「外勞擔保制度」（kafala system），這項制度將勞工與雇主綁在一起，雇主有權決定勞工能否離職甚至是出境。

卡達也將最低月薪上調至1000里亞爾（275美元），且雇主必須提供食宿，或每月提供額外800里亞爾的食宿津貼。

奎德里等倡議人士呼籲卡達當局應制定更多措施，尤其要確保勞工能按時領工資並保護勞工不受雇主虐待。（實習編譯：許珈瑜/核稿：林治平）1110822