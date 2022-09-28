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陸股震盪 三大指數集體跳水

2022/9/28 16:30
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（中央社記者李雅雯北京28日電）亞洲主要股市重挫，陸股三大指數開低走低，午盤後持續低迷，上證指收跌1.58%；深成指、創業板指跌幅均逾2%。

截至28日收盤，上證指數收跌48.79點，跌幅1.58%，報收3045.07點；深證成指收跌275.42點，跌幅2.46%，報收10899.7點；創業板指收跌60.97點，跌幅2.57%，報收2313.77點。

市場恐慌情緒濃厚，個股跌多漲少。鈉電池、鋰礦、鋰電池、太陽能、儲能等新能源板塊大幅下挫，一體壓鑄、電池回收等汽車產業鏈股也走低；燃氣、熱泵概念則是逆勢活躍。

國盛證券分析，受到美元走強、多國央行升息抗通膨等影響，外圍市場持續偏負面情緒；由於中國與西方主流經濟體處於不同貨幣週期，基本面、政策面相對穩定，市場整體有望迎來階段反彈。

推估「十一長假」可刺激消費，酒店餐飲、景點旅遊等旅遊消費股有望迎來機會；2022年世界盃足球賽將在卡達舉行，啤酒消費領域可觀察；另外在全球供應鏈割裂情況下，「大安全」是重要中期投資線索，可關注國防軍事、資訊安全。

山西證券表示，A股震蕩下行，7月以來已回吐一半漲幅，成交額占比、指數估值均位於歷史低點。海外不確定性和加息預期心理仍會再度衝擊市場情緒，經過第3季悲觀情緒宣洩，第4季有望反彈、回暖。（編輯：吳柏緯）1110928

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