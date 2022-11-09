稱同性戀為「心靈傷害」 卡達世足大使挨轟

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（中央社柏林8日綜合外電報導）世界盃足球賽（World Cup）進入最後12天倒數階段，主辦國卡達一名世足賽大使接受德國電視台訪問時稱同性戀為「心靈的傷害」，引發歐洲各地批評。

綜合法新和路透社報導，前足球國腳、本屆卡達世足賽大使沙爾曼（Khalid Salman）在一場於杜哈（Doha）拍攝、今晚播出的訪談中告訴德國第二電視台（ZDF），卡達會接納同志訪客，但「他們必須接受我們的規範」。

同性戀在卡達這個保守穆斯林國家是非法的。訪談中，沙爾曼形容同性戀為「哈拉姆」（haram），也就是伊斯蘭教中的「禁忌」。

當被問及同性戀為何是禁忌時，他說：「我並非一名嚴格的穆斯林，但這（同性戀）為何是禁忌？因為它是心靈的傷害。」

這場訪問接著馬上被另一名隨行官員給擋下。路透和法新社記者聯繫卡達世界盃主辦單位時，對方都未回應。

針對沙爾曼的言論，一星期前訪問卡達的德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）今天表示，「這些評論顯然相當糟糕」。

費瑟表示，卡達內政部長和總理先前有向她做出安全上的擔保，而這項保證也適用於保護同志球迷，以及防止可能的種族主義或反猶主義攻擊。

德國足球協會（DFB）會長紐恩多夫（Bernd Neuendorf）表示，沙爾曼這番話讓他「目瞪口呆」。他告訴德國「畫報」（Bild）說，沙爾曼的言論顯示出卡達在「人權的關係上很有問題」。

德國男女同志協會（LSVD）今天要求政府發布卡達旅遊警告，並取消所有世界盃的官方行程。協會表示，沙爾曼的評論「令人不安卻又不意外」，並指控這番話透露出「卡達政權恐同（homophobic）的基本態度」。

英格蘭、法國及德國等多個歐洲國家隊的隊長已表明，世足賽期間他們將戴上彩虹色、印有「同一份愛」（One Love）訊息的反歧視臂章。

卡達預期世界盃期間將吸引超過100萬名訪客入境，而世足主辦單位也一再表示，比賽期間卡達歡迎所有民眾來訪。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1111109