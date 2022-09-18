義烏封城影響生產 商家趕工出貨盼趕上世界盃

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（中央社台北18日電）今年世界盃足球賽將於11月下旬登場，小商品之都義烏雖手握大量周邊商品訂單，然而今年受到疫情與封城的影響，使得生產延宕、壓力增大。目前當地工廠都在加緊趕工、出貨，盼趕上開賽。

2022年卡達世界盃足球賽，將於當地時間11月20日登場（台灣時間11月21日）。距離開幕僅剩2個月，近期義烏的工廠正持續趕工製作各式世足賽的周邊商品，並出貨至歐美的客戶手上。

界面新聞、商業體育媒體懶熊體育報導，歷屆世界盃賽事前夕都是浙江省義烏市外貿的「甜蜜期」，過往世界盃的周邊產品近一半都是「義烏制造」。今年的訂單潮約從4月開始，一路持續到8月底至9月初之間暫告一段落。

由於製作需要花1個月左右，再加上40天到60天的海運，必須抓準時間才能在今年開幕之前，將商品送到客戶手上。

然而今年由於疫情影響，義烏在8月間一度實施全域靜默管理，雖然在數日後解除，但是不少企業生產和物流仍受到疫情防控等規範限制，影響持續至今。

報導提到， 過往世界盃和耶誕節相撞的年度，會忙上加忙，但今年很多義烏商家都充滿焦慮。一名業者指出，「8月份大家都涼涼了，心裡慌得很。物流受阻不僅影響發貨，還影響原材料的輸入，直接導致生產受到嚴重影響。」

據報導，封城的後續影響仍在，整個義烏所生產的世界盃商品都被困在倉庫裡，義烏的商家仍不斷收到客戶的催促。眼看快要趕不上出貨時程，商家一樣焦急。

除了生產與出貨不及，疫情也使得客戶選擇分散風險，使義烏的企業收到的訂單減少。

報導引述一名主要生產球衣、訓練服的業者表示，按照過往經驗，世界盃的訂單數會逐屆增加，以他們的公司來說，從2014年世界盃到2018年世界盃，訂單成長幅度達到40%，「但今年和2018年相比，只能基本持平，甚至還稍有下降。」（編輯：吳柏緯）1110918